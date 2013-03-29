法国数据：2012年公共部门赤字与GDP之比降为4.8%，但仍未达目标

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透巴黎3月29日 - 法国国家统计局周五公布，法国2012年公共部门赤字与GDP之比降为4.8%，但仍未达到政府4.5%的目标。
政府此前即警告称可能因纾困Dexia 银行而无法达成目标。统计局的数据大于原先政府所预估的4.6%。
统计局表示，法国去年整体公共债务与GDP之比从2011年的85.8%增加至90.2%。(完) (编译 李婷仪 审校 侯向明)
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。