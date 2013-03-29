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货币新闻 | 2013年 3月 29日 星期五 14:53 BJT

法国数据：2012年公共部门赤字与GDP之比降为4.8%，但仍未达目标

路透巴黎3月29日 - 法国国家统计局周五公布，法国2012年公共部门赤字与GDP之比降为4.8%，但仍未达到政府4.5%的目标。

政府此前即警告称可能因纾困Dexia 银行而无法达成目标。统计局的数据大于原先政府所预估的4.6%。

统计局表示，法国去年整体公共债务与GDP之比从2011年的85.8%增加至90.2%。(完) (编译 李婷仪 审校 侯向明)
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