法国数据：2012年公共部门赤字与GDP之比降为4.8%，但仍未达目标

路透巴黎3月29日 - 法国国家统计局周五公布，法国2012年公共部门赤字与GDP之比降为4.8%，但仍未达到政府4.5%的目标。

政府此前即警告称可能因纾困Dexia 银行而无法达成目标。统计局的数据大于原先政府所预估的4.6%。