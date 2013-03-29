中国股市：沪综指小幅震荡近收平，本周累计下跌3.9%

路透北京3月29日 - 中国股市沪综指周五低位小幅震荡，近收于平盘，银行股板块经历前日大跌后呈现小幅反弹。分析师表示，近期市场不确定因素依然较多，股指大幅回落后两市热点匮乏，观望气氛亦浓厚，短线大盘仍面临调整压力。

沪综指 收报2,236.621点，微涨0.319点或0.01%，昨日受银行股大跌拖累股指创下三个月来收盘新低。本周累计下跌3.9%，3月份则累计下跌5.45%，创八个月来最大月度跌幅.

上海A股今日成交额为732亿元人民币，较上日的1,073亿元减逾三成。

“春节后至今，指数一路调整，几次反弹均以失败告终。如今再次逼近2,200-2,250点一线，我们判断击穿的概率较大。”山西证券分析师杜亮预计。

银河证券首席策略分析师秦晓斌亦认为，短期市场仍有调整压力，股指破2,200点概率较大。虽然微观看经济有一定改善迹象，但强劲回升困难。

板块方面，今日药业和农林板块走势较好，汽车和食品板块则继续下跌。沪股天药股份 涨停报收于5.25元。

沪深300指数 收低0.17%，报2,495.083点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,495.0点，跌0.28%，成交量为584,858手。(完)