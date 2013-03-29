中国股市：沪综指小幅震荡近收平，本周累计下跌3.9%

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透北京3月29日 - 中国股市沪综指周五低位小幅震荡，近收于平盘，银行股板块经历前日大跌后呈现小幅反弹。分析师表示，近期市场不确定因素依然较多，股指大幅回落后两市热点匮乏，观望气氛亦浓厚，短线大盘仍面临调整压力。
沪综指 收报2,236.621点，微涨0.319点或0.01%，昨日受银行股大跌拖累股指创下三个月来收盘新低。本周累计下跌3.9%，3月份则累计下跌5.45%，创八个月来最大月度跌幅.
上海A股今日成交额为732亿元人民币，较上日的1,073亿元减逾三成。
“春节后至今，指数一路调整，几次反弹均以失败告终。如今再次逼近2,200-2,250点一线，我们判断击穿的概率较大。”山西证券分析师杜亮预计。
银河证券首席策略分析师秦晓斌亦认为，短期市场仍有调整压力，股指破2,200点概率较大。虽然微观看经济有一定改善迹象，但强劲回升困难。
板块方面，今日药业和农林板块走势较好，汽车和食品板块则继续下跌。沪股天药股份 涨停报收于5.25元。
沪深300指数 收低0.17%，报2,495.083点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,495.0点，跌0.28%，成交量为584,858手。(完)
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路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。