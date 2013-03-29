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货币新闻 | 2013年 3月 29日 星期五 15:00 BJT

泰国经济：财政部调高2013年经济成长预估至5.3%

路透曼谷3月29日 - 泰国财政部财政政策办公室负责官员Somchai Sajjapong周五向记者表示，泰国今年经济成长率料为5.3%，高于12月时预估的5.0%。

泰国2012年经济成长率为6.4%，2011年因洪患影响，成长率仅为0.1%。

泰国央行曾表示，4月时可能将2013年经济成长预估由4.9%上修。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张荻)
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