中港个股：中信银行非标债权资产理财投资占比远超35%红线

路透北京3月29日 - 针对银监会理财新规，中国股份制银行--中信银行 高层周五称，该行目前投资于非标准化债权资产的理财资金为1,515亿元人民币，占该行理财产品余额的64%。该占比已远超银监会设定的35%红线要求。
中信银行公司业务高层在该行的业绩发布会上表示，该行目前91%的理财产品是风险非常低的，准备继续提供给客户。未来将继续推动理财产品成为其表外业务发展的主要渠道，多做债权、资产证券化、货币市场工具等标准化债权资产的投资。
“我们认为银监会此次出台文件，不是叫停理财业务，还是先规范后发展。”该高层称。
中国银监会日前下发规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。
通知对非标准化债权资产定义宽泛，指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产，包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权、带回购条款的股权性融资等非标准化的债权资产。
中信银行周五公布2012年年报，因去年主动增提拨备，净利仅略增。该行去年实现净利310.32亿元，同比增长0.69%；每股收益0.66元。
中信银行行长朱小黄表示，加提拨备主要是考虑未来经济环境的变化，持更持谨慎的态度，认为需要尽快提足拨备。
“尽快达到监管指标的要求，对我们树立稳健的经营思想，客观的体现利润水平，都是有好处的。”他说。
报告期内，中信银行提取贷款减值准备128.04亿元，同比增长123.30%。截至去年末，拨备覆盖率288.25%，比上年末提升15.94个百分点；贷款拨备率2.12%，比上年末提升0.50个百分点。
对于2013年业务展望，中信银行预期资产及自营存款目标增速均为14%左右；同时将积极调整优化业务结构、客户结构、盈利结构；净利润实现平稳增长；不良贷款率控制在较低水平。(完)
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)