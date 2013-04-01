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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 09:16 BJT

中国公开市场：一级交易商今日可申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海4月1日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可上报七天逆回购，和28天正回购需求。

与此前相比，本周需求少了14天逆回购品种。交易员表示，这或因本周有清明假期，周四至周六为法定假期的原因。

北京一银行交易员并透露，上述两个品种，结算日均为周二，这或意味着本周其余时间进行操作的可能性不大。不过另一银行交易员指出，除周二外，后续时间会不会进行公开市场操作，还要看周三是否有新的需求出现。

周四（4/4）-4/6(周六)为中国清明节法定假期，周日(4/7)银行间市场正常交易。

此前公开市场连续六周净回笼，其中上周净回笼继续小幅放量至570亿元人民币。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇; 审校)
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