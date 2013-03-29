中国债市：利率互换清淡交投中几无变化，季末机构多封盘不动

路透上海3月29日 - 中国人民币利率互换 周五几无变化，成交相当清淡，季末前最后一个交易日，机构为避免对财务指标形成扰动，普遍选择封盘不动。
交易员并指出，目前经济回暖、资金面宽裕、外围环境仍存不确定性等多空因素交织，IRS仍处上下两难境地，短期料依旧维持小幅整理，如果有突发性的消息可能造成短期波动，但难以形成单边趋势。
“没什么变化，都没啥成交，今天季末，一天的交易会影响很多，一年的(IRS)还在3.28%附近，”上海一银行交易员称。
上述交易员并指出，IRS近期整体波幅逐渐收敛，上行动力不足，因资金面持续宽松，回购利率低位运行；而市场仍担忧后市收益率有上涨可能，IRS逢低买盘需求依旧不少，向下空间亦有限。
银行间资金市场周五主要质押式回购加权利率上涨。其中隔夜回购因跨月因素涨幅接近100基点(BP)；七天回购则因跨清明假期，实际借款天数达10天，也上涨超过20BP。然整体资金面并未明显收紧。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.2000/ 3.3000 3.2350/ 3.3217 3.4500/ 3.5400 3.6325/ 3.7217 3.6650/ 3.8950
周四 3.1975/ 3.2975 3.2280/ 3.3150 3.4480/ 3.5380 3.6390/ 3.7220 3.6925/ 3.8975
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变动+0.0025/+0.0025 +0.0070/+0.0067 +0.0020/+0.0020 -0.0065/-0.0003 -0.0275/-0.0025
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年2月人民币IRS成交的名义本金总额为1,955.69亿元人民币，较1月的2,722.35亿元减近三成。(完)
(发稿 边竞; 审校)