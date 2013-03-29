韩国汇市：公债价格受扩大发债消息影响大幅下滑，韩元汇价则小升

指标6月三年期公债期约 也下跌0.28点至107.05，因市场对政府最后不知将额外发售多少债券感到担忧。
企划财政部计画4月提出追加预算，不只旨在补足岁入的短缺，还将增加额外支出以提振经济增长。
韩国韩元兑美元周五小幅上涨，收报1,111.1，周四国内收盘报1,112.7。
交易员指出，韩元受寻求兑换合约支付款的出口商美元供应的提振。
与此同时，马币(林吉特) 小涨；泰铢 则近持平，在缺乏重要交易线索下，这两种货币在相对狭幅的区间交投。
今日收盘价 上日收市价
-----------------------------------------------------
韩元/美元 1,111.1 1,112.7
日圆/韩元 11.8043/135 11.8062/142
韩国公债期货 * 107.05 107.33
五年期公债收益率 2.58% 2.51%
三年期公债收益率 2.52% 2.45%
韩国综合股价指数 2,004.89 1,993.52
-----------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价 。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 王洋/张若琪 审校 张明钧)