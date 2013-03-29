中国票据市场：转贴利率本周走势平稳，信贷投放不足部分机构加大买盘

路透上海3月29日 - 中国票据市场转贴利率本周走势比较平稳，没有出现月末季末惯常出现的利率上升局面。部分银行季末信贷投放不足，迫使机构加大配置票据的力度，买盘较多抑制了利率向上动能。
交易员指出，票据此前多为银行头寸调配工具，一般为月初买入，月末投放贷款需要则多为卖出。这个月末卖盘依然维持一定规模，不过买盘除了弥补贷款不足外，部分银行已将票据业务从调剂头寸工具上升到盈利工具，资金配置也比较倾斜，导致转贴利率今年以来呈现稳中小跌的态势。
“本周变化不是很大，比较平稳，交易也不是很活跃，买盘相对更多。”华东地区一银行交易员表示。
值得注意的是，买盘增加的同时，交易员表示，出票的规模继续呈现缩减走势，也加剧了转跌利率的向下趋势。
央行2月社会融资规模数据显示，今年2月未贴现的银行承兑汇票减少1,838亿元，当月票据融资则增加181亿元。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.3059/4.1510 4.3958/4.2378 4.9470/4.6450
上周五 4.3200/4.1550 4.4102/4.2407 4.9410/4.6418
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变动 -4.41bp/-0.4bp -1.44bp/-0.29bp +0.60bp/0.32bp
票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为3.9238%，较上周略跌。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完)
(发稿 徐永; 审校 张喜良)