台湾央行：共发行1,494亿台币存单，存单发行余额增1,128亿

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透台北3月29日 - 台湾央行周五公布，今日共发行1,494亿台币存单，若相较存单到期金额期366亿，存单发行余额增1,128亿。
央行存单各天期发行金额如下： 天期 利率% 金额(亿台币) 28天期 0.87 1,424.00 91天期 0.93 52.00 182天期 1.05 18.00
央行上日共发行3,860.35亿台币。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,584.5亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为298亿台币；累计超额准备为895亿台币，加计前期1%的超额准备为2,063亿台币。(完) (记者 高洁如；审校)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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