台湾央行：共发行1,494亿台币存单，存单发行余额增1,128亿

路透台北3月29日 - 台湾央行周五公布，今日共发行1,494亿台币存单，若相较存单到期金额期366亿，存单发行余额增1,128亿。

央行存单各天期发行金额如下： 天期 利率% 金额(亿台币) 28天期 0.87 1,424.00 91天期 0.93 52.00 182天期 1.05 18.00

央行上日共发行3,860.35亿台币。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,584.5亿台币。