重发-《市场聚焦》中国央行可能陷入流动性精细化管理之困

(重发以补上要点提示)

* 流动性“紧平衡”操作框架失守

* 降低传递货币政策意图效果

* 外生性流动性供给增加

* 重启央票或为优先选项

作者 钟华

路透北京4月1日 - 中国银行体系流动性自春节以来呈现出宽松甚至泛滥的态势，最终导致央行流动性“紧平衡”操作框架失守，进而降低央行操作引导市场利率、传递货币政策意图的效果。

尤其是外生性流动性供给增加正显现出趋势性特征，使得央行如何增强对市场流动性的调控能力，或者重建银行体系流动性“紧平衡”操作框架机制，成为需要思考的战略性问题。回顾中国央行货币政策操作史，重启央行票据等工具，也可做继央行正回购之后回笼过多流动性的优先选项。

不过，央行到底如何举措，还需由外生性流动性持续供给规模等诸多因素来定，并根据4月和5月企业税费清缴资金需求，存款准备金率累进效应，国内外经济形势需要，以及操作工具本身优劣等诸因素综合评估。

统计显示，过去两年的4月和5月财政存款增加每年合计在6,500亿元人民币左右；而金融机构外汇占款仅今年1月新增规模就与该数据相当。尽管1月外汇占款增量颇为异常，但当前市场流动性宽松程度暗示出外汇还在持续流入，致使资金供大于求。

从3月看，隔夜回购加权平均利率一度跌至1.62%水平，创2010年11月以来新低，全月均值也在2.3%附近，这较去年6-10月央行逆回购操作运行较好月份利率2.79%的中枢低出近50个bp(基点)；七天期回购加权平均利率的月均值亦较央行七天期逆回购中标利率3.35%中枢低出20个bp，可谓流动性泛滥。

进一步看，市场利率较中枢利率的波动区间也在扩大。这暗示出中国央行暂停公开市场逆回购操作以来，对银行体系流动性的精细化管理效果弱化，对市场利率引导也明显弱化，进而影响货币政策的执行效果。

不仅如此，中国银监会最近推出新政，限制商业银行理财业务投资非标准债权资产比例，这将令部分银行机构资金运用受阻，进而可能使得央行对冲银行体系流动性问题更为凸显，并对包括债券市场在内的金融体系带来系统性影响。

中国银行体系流动性维持充裕格局，回购利率中枢下移，这在中国金融机构贷款加权平均利率逐渐下移的同时，更能推低中国企业机构的债券融资成本，从而有利于稳定投资，帮助中国经济在当前恢复继续前行。

不过，银行体系流动性泛滥，以及引发的更广义宏观流动性扩张，将会增添影子银行等金融体系的债务杠杆和系统性风险。比如，商业银行理财业务中非标准债权资产的快速增长，将引发后续资金链断裂和兑付风险忧虑，以及引发潜在的通货膨胀风险。

中国央行行长周小川在两会期间就称，今年2月CPI(居民消费价格指数)同比增速反弹至3.2%高于预期，表明通货膨胀需要高度警惕，“打算通过货币政策等措施，稳定物价和通胀预期”。

**重启央票或为优先选项**

因此，在全球主要经济体竞争性量化宽松政策之下，外生性流动性持续增加和扩张，这使得中国央行势必要进行流动性对冲。从目前看，尽管央行采取公开市场正回购操作，但市场流动性泛滥水平暗示出其效果欠佳。

那么，中国央行如何重建去年6月以来的流动性紧平衡机制，或增强对银行间市场流动性的调控水平呢？回顾央行货币政策操作史，除央行公开市场正回购操作外，启用央行票据和上调存款准备金率是两大常规可选项。当然，央行也曾使用外汇操作手段。

如果启用央票，其发行利率可以高于公开市场正回购中标利率，增强对市场参与机构的吸引力，从而达到有效回收流动性的目的；央票期限品种也可以增加，从而满足市场机构交易配置的不同偏好需求。

然而，启用工具意味着央行是在回到过去十年的流动性对冲机制之中，央票发行利率提高，势必增加央行的操作成本，并可能和正回购操作一样，面临存量央票和正回购到期的滚动对冲问题。

比较而言，启用准备金率工具有助于减轻上述问题顾虑。一方面在于准备金率强制性，上调准备金率能增强回收资金效果，其不仅具有当期效应，也有随金融机构存款增加而累进回笼流动性的后续效应；另一方面，准备金利率为1.62%，低于市场利率水平，也往往会低于央票发行利率。

然而，准备金率上调举措实施会面临一个不可回避的棘手难题，就是准备率调整有明显的政策信号意义，上调举措与今年“稳增长”货币政策执行基调不符，也不利于中国经济当前的弱复苏格局。

还需要说明的是，中国金融体系演化和利率市场化的推进，会使得准备金率上调回笼效果相对弱化。中国剔除流通中现金的广义货币供应量(M2)同比增速总体处于低位就为佐证之一。目前大型金融机构存款准备金率为20%。