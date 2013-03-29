中国债市：现券收益率略下行，投资者关注点转向陆续出炉的经济数据

路透上海3月29日 - 中国银行间债市周五现券收益率略下行，其中尤以高评级信用债受欢迎，主要仍受银行理财新规激发的买需提振；不过场内氛围已较昨日趋于平静，投资者关注点大多转向下周开始陆续发布的经济数据。

交易人士并指出，理财新规对市况的影响会趋淡，焦点将转向基本面，目前多空仍有分歧，多方认为3月通胀压力或将减缓，而经济仍处于弱复苏态势，略偏多债市；但亦有观点认为，还需要进一步观望，经济处于复苏通道，从PMI等预测数据来看，基本面并不支撑现券收益率继续往下行。

“今天收益率还在下，1-2个点(bp)吧，高等级的信用品种下的更多一点。”上海一商业银行交易员称。

她并指出，银行理财新规公布，现券买盘有所增强，“比如10年国债和国开债，以前收的机构不多的，现在一些基金和城商行也在收了。”

但她认为，该新规对现券市场影响应是“短多长空”，短期提振了现券买需，但长期来看，如果社会融资规模受到影响，流动性也会趋紧。

中国银监会网站日前刊发规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。

另外，基本面将何去何从是颇令市场纠结的一个因素，上述交易员认为，3月食品价格下降较多可能会令当月通胀压力缓解，而此次塞浦路斯危机也印证欧债危机并未远去，短期看可能都略偏多债市一点。

但也有交易员指出，经济处于复苏通道已毋庸置疑，下周一将公布PMI数据，目前来看，预测值偏高，并不支撑收益率再往下行，个人认为还需观望等待更多经济数据的出炉。

下周一(4月1日)中国国家统计局和物流与采购联合会将公布3月官方制造业采购经理人指数(PMI)。路透综合13家分析机构预估中值显示，随着春节因素影响消散，3月官方制造业PMI料反弹至52.0，结束此前连续两个月回落态势，并创下10个月高位。

剩余期限约2.08年的固息国债120007券最新成交收益率 在3.0450%，上日末笔为3.0721%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.7062 3.4419

上日 1.7512 3.1856

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8900/2.8300 国债参考率报价 2.7762/2.7245 金融债参考率报价 3.3910/3.3270 (完)