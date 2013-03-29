更新版 1-中国货币市场：隔夜回购利率大涨，因跨月需求及信用债质押资质较弱

(新增收盘报价及成交量等数据)
路透上海3月29日 - 中国银行间资金市场周五主要质押式回购加权利率上涨。其中隔夜回购因跨月因素涨幅接近100基点(BP)；七天回购则因跨清明假期，实际借款天数达10天，也上涨超过20BP。然整体资金面并未明显收紧。
交易员并表示，14天回购的跨节需求继续降低，因此利率续跌接近30个BP。目前利率上涨更多因基金、券商等机构的信用债质押品问题，而被要求加点。而银行等机构，由于存款增加与准备金缴存间时间差，月底的存款增加反而增加了流动性，月末最后一个交易日市场并无紧张情绪。
今年清明假期为4月4日-6日。
“隔夜涨的多了一点，质押品的问题吧，如果是利率债质押的话，应该不会涨这么多，资金不紧张。”上海一位保险交易员称。
中国央行本周公开市场净回笼继续小幅放量至570亿元人民币，至此春节后连续净回笼已达六周。资金面仍相当宽松，为抑制流动性进一步泛滥，央行在公开市场维持一定规模的回笼量，但由于月末及季末将至，净回笼量增幅尚属温和。
市场人士指出，如果季末时点过后，资金仍维持如此充裕的局面，央行或进一步提升净回笼力度，以回收过剩流动性；不过在通胀压力有所缓和的情况下，央行暂时也不会急于收紧货币政策，保持资金面适度宽松或仍将是近期政策的主基调。
今日银行间市场质押式回购总成交量约8,939.68亿元，高于上日的8,100.59亿元；其中隔夜品种成交7,721.18亿元，上日为6,628.89亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购
其中:隔夜 2.7062 1.7512 95.50 7,721.18
七天 3.4419 3.1856 25.63 609.25
14天 3.5651 3.8355 -27.04 302.77
上交所债券回购
其中:隔夜 3.5500 9.2450 -564.50 1,682.92
七天 3.0000 4.7350 -173.50 248.86
14天 3.1000 3.3100 -21.00 55.08
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7200 1.7560 96.40 --
七天 3.3900 3.2000 19.00 --
14天 3.4400 3.9000 -46.00 --
shibor
其中:隔夜 2.6840 1.7500 93.40 --
七天 3.3940 3.1770 21.70 --
三个月 3.8805 3.8814 -0.09 --(完)
(发稿 徐永/丁淑琴; 审校 张喜良)