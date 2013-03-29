更新版 1-台湾货币市场：短率稳于低位，季底最后一日交易波动不大

* 季底最后一日波动不大

* 央行净回收资金

* 下周恢复宽裕，短率区间高位料下移 (更新报价)

记者 高洁如

路透台北3月29日 - 台湾银行间短率周五大致平稳。本月底最后一日，尽管央行净回收资金，但无碍宽裕的资金环境。此外，在提前准备之下，票券商的缺口也很小，季底最后一个交易日轻松度过。

台湾央行昨日理监事会一如市场预期，将利率维持不变。而周五上午也例行性开出三种天期存单--28、91和182天期存单，利率各在0.87%、0.93%和1.05%不变。

银行资金调度人士表示，因周五存单到期较少，央行今日冲销金额虽然稍大，但市场能够承做跨月拆出的银行仍然不少，大致能够支应市场需求。

“今天票券商情况还好，没有人叫缺钱！〞一位公营银行资金调度人士称。

他们也认为，下周新的月份开始资金情况可望转为宽裕局面，估计短率料将稳于低位，拆款的高位也可能往下移动。

台湾央行周四召开首季全体理监事会议，会后决议重贴现率维持在1.875%不变，是连续第七次的维持利率不变；央行指出，全球经济缓步复苏，景气复苏力道与物价涨幅温和。但仍将关注国内外经济情势，适时采行妥适货币政策。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日也在0.387%；今日区间在0.295-0.45%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.388-0.48%，同上日。

**短票利率平稳**

票券商指出，先前对季底的情势并不敢轻忽，因此已有最坏打算--即今日不以拆款支应资金需求。短票方面，银行的买气仍然踊跃，令票券商足以弭平缺口，季底最后一日资金情势未如先前预估紧张。

一家大型银行业交易员也说，市场短票额度不少，但银行大致也能消化，供需平衡。

30天短票利率今日持平上日，大多成交在0.7-0.71%。

台湾央行今日共发行1,494亿台币存单，若相较存单到期金额期366亿，存单发行余额增1,128亿。

下周存单到期总额为6,986亿台币，分别为周一3,351.4亿，周二834亿，周三2,800.6亿台币。周三也是本提存期最后一个交易日。周四和周五则因儿童节和清明节放假二日，4月提存期首个交易日是4月8日。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为490亿台币；累计至周日超额准备为2,365亿台币，加计前期1%的超额准备为3,533亿台币。

**公债RP利率持平**

公债与公司债附买回(RP)利率则是持稳。交易人士表示，今日虽是季底最后交易日，不过市场资金宽松依旧，投信虽有赎回压力，但基本上仍力求保有原券，因此交易商资金调度不成问题。

昨日央行理监事会议决议利率持稳不变，交易商指出，总裁的谈话内容基本上与市场预期相符。在货币政策仍维持适度宽松的基调下，短率难有明显波动空间。

证券商交易员表示，投信因季底赎回，资金多缺不一，但若旗下有基金被赎回，也会动用其他基金来承接得来不易的债券。

另一票券商交易主管则称，寿险业前两天有大笔资金汇往海外，造成部分投信的赎回压力较大。不过银行端的资金相当宽松，因此要补资金缺口难度不大。

展望下周，他们认为，由于没有公债与公司债交割，且季底紧缩因素消失，预料市场将恢复钱多券少的状态，但RP利率仍会继续持稳在既有水准。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。