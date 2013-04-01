更新版 1-中国数据：3月官方制造业PMI创11个月高点但逊预期，经济运行平稳惟力道尚弱

* 官方制造业PMI创下11个月高点 * 但数据仍远逊于预期 * 经济运行大体平稳，惟力道尚弱 * 需对未来变化密切监测 (新增评论和更多数据细节) 路透北京4月1日 - 虽然中国官方3月制造业PMI逊于预期，但指数仍创下11个月高点。 分析师看法亦相对乐观，认为主要分项指数均现回升，暗示经济运行大体平稳、惟力道尚弱 ，仍需对未来变化密切监测。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--3 月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.9，为去年4月以来最高，且 是连续第六个月处在荣枯线50上方。不过，该数据远逊于路透调查预估中值52.0。 “3月份PMI指数上升，改变了1-2月份持续小幅回落态势，预示未来经济总体走稳，” 中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为。 他并详细分析称，从市场需求方面看，投资与出口增速有所加快，与新订单指数、新出 口订单指数提高相吻合。受订单支持，预计企业开工率将有所提高。 “当前投资、出口增长都包含一些不确定因素，一季度包含春节影响，数据波动偏大， ”张立群指出，“从目前数据看，经济运行大体平稳，对未来变化还需密切监测。” 官方新闻稿显示，3月制造业生产指数环比上升1.5个百分点至52.7，为10个月最高点， 表明企业生产活动较为活跃，生产增速加快。而新订单指数连续六个月出于临界点上方，则 是推动企业生产加快的主要推动力。 此外，从业人员指数虽然仍处在50下方，但本月环比上升2.2个百分点后已经接近临界 点，萎缩程度明显收窄；供应商配送时间指数亦有所提升。 此前公布的汇丰制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹，并连续第五个月在50这 一荣枯分水岭上方，进一步印证中国经济处于持续复苏之中。 汇丰制造业 PMI终值将在今日稍晚公布. 官方PMI侧重于大企业,而汇丰数据侧重中小企业,两者因调查样本和计量方法不同,所以 会有偏离. 统计局新闻稿并显示，分企业规模看，3月大型制造业企业PMI为51.4，比上月上升0.1 个百分点，继续位于临界点以上；中型企业PMI为50.3，比上月上升1.5个百分点，升至临界 点以上；小型企业PMI为49.3，比上月回升3.3个百分点，为近12个月的最高点，但仍位于临 界点以下。 在一系列“稳增长”政策支持下，中国经济去年四季度开始触底回升，并将这一回暖之 势延续至今。中国政府将今年经济增速目标定在7.5%，通胀则控制在3.5%左右。 制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常 PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退. 下表为各月制造业采购经理指数(PMI): _____2013年_____ _______________________2012年_______________________ _______ 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 PMI(%) 50.9 50.1 50.4 50.6 50.6 50.2 49.8 49.2 50.1 50.2 50.4 53.3 53.1 以下是分项指标: 指标 3月 2月 比上月 PMI 50.9 50.1 上升 生产指数 52.7 51.2 上升 新订单指数 52.3 50.1 上升 新出口订单指数 50.9 47.3 上升 积压订单指数 47.1 44.4 上升 产成品库存指数 50.2 46.6 上升 采购量指数 51.9 50.2 上升 进口指数 48.9 48.1 上升 购进价格指数 50.6 55.5 下降 原材料库存指数 47.5 49.5 下降 从业人员指数 49.8 47.6 上升 供应商配送时间指数 51.1 48.3 上升 生产经营活动预期指 65.5 64.6 上升 数 更多细节,请点选中国物流与采购联合会网站 (www.chinawuliu.com.cn) (发稿 乔艳红/宿泱韫; 审校)