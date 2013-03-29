马来西亚期市：棕榈油价格小跌，本季创下连续第四季下滑

路透新加坡3月29日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至两周最低，本季度创下连续第四个季度的下滑。之前的数据显示美国大豆库存高于预期。
美国农业部公布大豆库存在9.99亿蒲式耳，高于之前预估的9.35亿。较高的大豆库存，可能会将一部分需求从棕榈油之上转移走。
在下周出口数据公布前，棕榈油价格也承压。交易员将从中搜索需求状况。
Kenanga Investment Bank分析师Alan Lim Seong Chun在周五的一份客户报告中称：“整体而言，美国大豆库存高于预期，但大豆种植面积稍低于预期的消息利空毛棕榈油价格，因其与大豆价格有着强烈的相关性。”
“尽管如此，我们认为毛棕榈油价格的下行态势会有限，因为我们认为在北半球天气转暖的情况下，会有季节性的需求回暖。”
指标6月期胶 收跌1.4%至2,378马币，稍早一度跌至2,376马币的3月15日以来最低。
总成交量报19,429口。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)