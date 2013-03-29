中国经济：立足内需打造“升级版”，避免经济发生大波动--总理

路透北京3月29日 - 中国国务院总理李克强周五称，中国经济的“升级版”应是全面的，还是要立足于扩大内需实现升级，在扩大开放中扩大内需。并强调要把握好宏观政策，统筹考虑，避免中国经济发生大的波动。

人民网援引他在上海主持召开部分省市经济形势座谈会时称，当前国内外经济环境仍然错综复杂，积极因素和隐忧并存。要把握好稳中求进的总基调，搞好宏观宏观调控，既要未雨绸缪，又要处变不惊，用勇气和智慧打造“中国经济升级版”。

“中国经济只要给大家一个稳定预期，我们这么大的经济体，以这样的速度前进，是相当不得了的事。”李克强称。

他并从五个角度来阐释中国经济升级版，包括要立足内需，面向世界，深耕亚太；提高经济增长质量和效益；要体现在就业和收入上，要重视服务业；环境资源约束问题是躲不开的坎；要靠制度创新释放红利，靠开放促改革。

李克强并强调，环境资源问题已经成为发展过程中的重要问题，绝对不能以牺牲资源环境来换取片面增长，这是转型升级中必须破解的难题。

对于城镇化建设，他认为，城镇化建设虽然要首先尊重市场规律，也要加强政府引导，不然就会出现大城市“摊大饼”发展和各种城中村的情况，要大、中、小城市和小城镇协调发展。

“小城市离不开大城市的辐射带动作用，大城市也需要防止城市病，重中之重是协调发展。这是大课题也是大难题。”李克强称。