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货币新闻 | 2013年 3月 29日 星期五 20:45 BJT

表格：美国2月个人支出较前月增长0.7%，个人所得增长1.1%

以下为具体数据:

个人所得及支出数据(除特别说明外,均为经季节调整后较前月百分比变动)

未经通胀调整:

2月 1月 12月 11月

个人所得 1.1 -3.7 2.6 1.1

个人支出 0.7 0.4 0.2 0.3

储蓄率(%) 2.6 2.2 6.5 4.1

经通胀调整:

个人支出 0.3 0.3 0.2 0.5

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

2月 1月 12月 11月

较前月变动:

PCE物价指数 0.4 持平 持平 -0.1

核心PCE物价指数 0.1 0.2 持平 0.1

较上年同期变动:

PCE物价指数 1.3 1.3 1.5 1.5

核心PCE物价指数 1.3 1.3 1.4 1.5(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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