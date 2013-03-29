表格：美国2月个人支出较前月增长0.7%，个人所得增长1.1%

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
以下为具体数据:
个人所得及支出数据(除特别说明外,均为经季节调整后较前月百分比变动)
未经通胀调整:
2月 1月 12月 11月
个人所得 1.1 -3.7 2.6 1.1
个人支出 0.7 0.4 0.2 0.3
储蓄率(%) 2.6 2.2 6.5 4.1
经通胀调整:
个人支出 0.3 0.3 0.2 0.5
个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)
2月 1月 12月 11月
较前月变动:
PCE物价指数 0.4 持平 持平 -0.1
核心PCE物价指数 0.1 0.2 持平 0.1
较上年同期变动:
PCE物价指数 1.3 1.3 1.5 1.5
核心PCE物价指数 1.3 1.3 1.4 1.5(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。