表格：汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数终值为78.6

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透纽约3月29日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数终值为78.6(路透调查预估为72.5)，初值为71.8
汤森路透/密西根大学美国3月消费者现况指数终值为90.7(预估为87.8)，初值为87.5
汤森路透/密西根大学美国3月消费者预期指数终值为70.8(预估为62.0)，初值为61.7
以下为详细数据:
3月终值 3月初值 2月 1月 12月 11月
信心指数 78.6 71.8 77.6 73.8 72.9 82.7
现况指数 90.7 87.5 89.0 85.0 87.0 90.6
预期指数 70.8 61.7 70.2 66.6 63.8 77.7
一年通胀预期 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.1
五年通胀预期 2.8 2.9 3.0 2.9 2.9 2.8 (完) (编译 田建华; 审校 孙茉莉)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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