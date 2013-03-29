表格：汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数终值为78.6

路透纽约3月29日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数终值为78.6(路透调查预估为72.5)，初值为71.8

汤森路透/密西根大学美国3月消费者现况指数终值为90.7(预估为87.8)，初值为87.5

汤森路透/密西根大学美国3月消费者预期指数终值为70.8(预估为62.0)，初值为61.7

以下为详细数据:

3月终值 3月初值 2月 1月 12月 11月

信心指数 78.6 71.8 77.6 73.8 72.9 82.7

现况指数 90.7 87.5 89.0 85.0 87.0 90.6

预期指数 70.8 61.7 70.2 66.6 63.8 77.7

一年通胀预期 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.1