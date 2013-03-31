路透专访：斯洛文尼亚不会成为下一个塞浦路斯--财长

路透卢布尔雅那3月29日 - 斯洛文尼亚财长周五表示，斯洛文尼亚不会成为下一个需要金援的欧元区国家，它有能力等到借款成本下降后再发新债融资。

外界普遍预期，斯洛文尼亚的新中左翼政府在3月20日就职后很快进入金融市场筹资，但目前还没有这样做，因为该国的借款成本因为塞浦路斯危机而大幅上涨。

投资者押注斯洛文尼亚也将需要援助才能维持银行业和经济运转。该国是欧元区的较小成员国之一，人口只有200万。

虽然斯洛文尼亚银行业也陷入困境，但其规模比塞浦路斯小，而且没有持有不良希腊债券敞口，所以该国财长Uros Cufer称，斯洛文尼亚不需要帮助。

“今年我们不会需要援助，”他说。“我很镇静。”

像许多其它欧元区国家一样，斯洛文尼亚经济正在衰退，对邻国的出口放缓，失业率也处在高位。

该国上次发行债券是在去年10月，之后保守党政府在1月因为腐败丑闻垮台，本月被总理Alenka Bratusek的新中左翼内阁取代。

分析师预计，新政府将很快发债，但债券收益率已经跳涨。2021年到期的债券收益率周五涨至6.06%，一周前在5.45%。

国际货币基金组织(IMF)称，斯洛文尼亚今年将需要为预算、偿债和银行业重组至少筹集30亿欧元。前总理Janez Jansa也表示过，斯洛文尼亚必须在6月前发债融资。

但财长Cufer表示，斯洛文尼亚没有着急发债的必要。

“我们没必要在市场因为塞浦路斯而变得过于激动的这个时候急于入市发债，”他说。“我们可以先等市场平静下来，等投资者对我们的行动感到放心后再说。”

他还称，斯洛文尼亚政府将在9月推出“坏账银行”，接手国内三大银行70亿欧元不良贷款中的一部分。这三家银行的多数股权均属国有。

之后这些银行最多需要10亿欧元的注资，Cufer表示，斯洛文尼亚可能在年内稍后通过发债筹集这笔资金，这亦为今年该国30亿欧元发债计划的一部分。(完)