中股业绩：国电电力去年净利增近四成，今年开工多个项目总投资近300亿元

路透上海3月31日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 周六公布年报，去年公司实现净利50.51亿元人民币，同比增长38.44%。公司提出，今年公司将持续优化发展火电项目，大力发展清洁能源等；并将开工建设水电、热电、化工等多个新项目，项目总投资近300亿元。
年报显示，公司去年实现营收556.84亿元，同比增长9.37%；每股收益0.328元。公司2012年分红预案为每10股派现1.3元。业绩回升的主要原因包括去年7月以来的煤价下降导致公司成本减少，毛利率提高。
去年底公司发电装机容量达3,437.84万千瓦，同比增长7.3%，其中火电机组占72.55%，包括水电、风电及太阳能等在内的清洁能源装机容量占比达27.45%。
去年全年实际完成发电量1,561.21亿千瓦时，低于去年初所定的计划数，主要因为国内电力市场增速放缓。2013年计划完成发电量1,650.58亿千瓦时，较上年实现数增长5.7%。
2013年，公司将持续优化发展火电，重点在资源富集、电力送出重点区域、煤炭运输通道及港口等地区开发储备优质火电项目；坚持大中小并举发展水电，全力支持大渡河、新疆地区流域开发；稳步开展内蒙、宁夏、甘肃和新疆地区大型整装煤炭项目开发，同时在内蒙古地区争取新的煤炭配置。
在新项目上，公司公告称，控股子公司国电大渡河水电公司将建设枕头坝一级水电站，装机容量72万千瓦，动态总投资85.74亿元；建设沙坪二级6×5.8万千瓦水电站项目，动态总投资52.84亿元。两项目的资本金占总投资20%，其余通过贷款等解决。
国电新疆子公司将投资建设库车电力二期2＊33万千瓦项目，动态总投资为28.33亿元；子公司英力特集团将建设宁东工业园一期二批建设项目和宁东热电项目，总投资分别为55.8559亿元和28.92亿元。今年还将建设浙江南浔天然气热电项目、吴忠热电项目，投资额分别为14.1亿元和28.8亿元。
公司全年拟向金融机构融资531.57亿元，并拟发行不超过30亿元的中期票据，期限1年以上。（完）
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(发稿 林琦; 审校 曾祥进)