表格：韩国3月CPI较上年同期上升1.4%，较前月下降0.2%

全球贵金属：4月13日SPDR黄金持仓增长0.77%，或6.51吨
路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。
路透韩国SEJONG 4月1日 - 韩国统计机构周一公布数据显示：
* 韩国3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.3%（路透调查预估为升1.8%）
* 韩国3月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.2%(路透调查预估为升0.3%)
* 韩国3月核心CPI较上年同期上升1.5%
以下为详细数据:
权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 -0.2 1.3
按行业分类
农业,畜牧业,水产 7.76 -2.2 -0.6
工业产品 31.77 0.5 0.8
服务业 55.64 -0.4 1.5
其它类别
核心CPI 89.16 -0.2 1.5
生鲜食品 4.17 -2.7 1.0
路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。
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