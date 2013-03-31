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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 07:18 BJT

表格：韩国3月CPI较上年同期上升1.4%，较前月下降0.2%

路透韩国SEJONG 4月1日 - 韩国统计机构周一公布数据显示：

* 韩国3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.3%（路透调查预估为升1.8%）

* 韩国3月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.2%(路透调查预估为升0.3%)

* 韩国3月核心CPI较上年同期上升1.5%

以下为详细数据:

权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 -0.2 1.3

按行业分类

农业,畜牧业,水产 7.76 -2.2 -0.6

工业产品 31.77 0.5 0.8

服务业 55.64 -0.4 1.5

其它类别

核心CPI 89.16 -0.2 1.5

生鲜食品 4.17 -2.7 1.0
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