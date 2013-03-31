重温稿-《综述》美国消费者支出和信心数据良好，支撑第一季经济增长

全球贵金属：4月13日SPDR黄金持仓增长0.77%，或6.51吨
路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。
(重发调整标题)
* 2月消费者支出较前月增长0.7%
* 经通胀因素调整后的支出增长0.3%
* 2月个人所得较前月增长1.1%
* 数据支持认为第一季经济成长增强的看法
* 3月消费者信心因就业市场前景改善而上升
路透华盛顿3月29日 - 美国2月消费者支出增加，3月消费者信心亦上升,进一步说明美国经济活动第一季在加速。去年底经济曾一度接近停滞。
周五公布的数据还显示，美国个人收入增长反弹，经济因此能更好地应对从紧的财政政策，尤其是联邦政府将全面减支850亿美元。
“美国经济目前从动能和力道来说，都处于良好状态，这是不可或缺的，因为政府减支将在年内多少会影响到经济增长，”三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey说。
美国商务部公布，2月个人支出较前月增加0.7%，1月为增加0.4%。
虽然个人支出增加的部分原因是汽油价格上涨，但美国民众也买入耐用品，比如汽车，而且在服务方面的支出也增加。
美国的汽油零售价格2月每加仑上涨了35美分。
经通胀调整后，2月个人支出较前月增长0.3%，与1月增幅一致。因此有分析师认为，美国第一季消费者支出有望录得2010年以来的最快增速。
“看来消费者支出实际上在第一季有所加速，没有受到年初实施的增税措施影响，”摩根大通分析师Daniel Silver说。
部分分析师上调了对美国经济第一季增速的预估。
巴克莱将美国第一季GDP增幅预估上调0.7个百分点至3.3%。Macroeconomic Advisers亦将增幅预估上调0.3个点至3.5%。
美国经济去年第四季环比成长年率终值只有0.4%。
另一份出炉的报告显示，美国普通家庭3月未受政府大幅减支的影响，而是关注就业市场稳步改善的情况。就业情况改善开始推动薪资上升。
汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数终值为78.6，2月为77.6。
“消费者不完全相信政府对削减联邦支出可能引发经济灾难的警告，他们重新又预期就业将在年内余下时间加速增加，”消费者信心调查主管Richard Curtin说。
他们有理由持乐观态度。个人收入2月增幅达1.1%，而1月为下降3.7%。
美国个人收入12月曾大幅上升，因企业纷纷赶在今年初增税措施生效前派发股息和奖金。那多少扭曲了1月的个人收入数据。
美国金融市场周五逢复活节假期休市一天，周一将恢复交易。(完) (编译 白云; 审校 张涛)
路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。
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