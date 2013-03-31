重温稿－《日本金融焦点》央行下周料设立资产负债表目标，在黑田领导下启动大胆试验

加拿大股市：触及两周低点，因金融股跟随公债收益率下跌

加拿大10年期公债收益率近五个月来首次跌穿1.50%关口，跟随美债收益率的跌势，因美国总统特朗普有关美国低利率的观点，令本已因叙利亚和朝鲜地缘政治紧张局势而上涨的公债市场涨势加速。