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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 08:43 BJT

表格: 日本3月大型制造业景气判断指数为负8--央行短观调查

细节如下(括弧内为路透调查预测中值):

2013年3月 2013年6月 2012年12月

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制造业

--大型 -8 ( -7) -1 ( -1) -12

--中型 -14 -13 -12

--小型 -19 (-15) -14 (-12) -18

非制造业

--大型 +6 ( +8) +9 (+11) +4

--中型 +4 0 -1

--小型 -8 ( -9) -8 ( -8) -11

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2013/14年

3月调查

资本支出(%)

所有企业 -3.9

大型企业 -2.0

制造业 -0.7

非制造业 -2.6

中型企业 -4.5

制造业 -1.4

非制造业 -6.4

小型企业 -12.1

制造业 -3.2

非制造业 -16.8

受访的10,698家企业中，有2,312家为大型企业。调查时间为2月25日至3月29日。

参看相关细节，可点选日本央行网站，网址为 (here)

参看日本数据相关新闻，请点选 (完) (编译 许娜; 审校 侯向明)
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