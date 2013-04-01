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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 08:24 BJT

表格：韩国3月出口较上年同期成长0.4%，增幅逊于预期

附注：

路透调查结果为，分析师预测3月出口较上年同期成长1.2%，进口较上年同期减少0.4%。

据汤森路透计算，3月平均每工作日出口值为21.1亿美元，2月为20.6亿美元。

中国是韩国最大的出口市场，约占其出口的四分之一，其次是美国和欧盟。

以产品类别分，电子产品是最大出口品，所占比例略超五分之一，其次是汽车和工业机械。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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