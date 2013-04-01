中国金融: 企业年金投资范围将扩至理财、信托产品及股指期货等--报载

路透上海4月1日 - 中国证券报周一报导，人社部、银监会、证监会、保监会等部委近日通知明确，企业年金基金投资范围将扩大至商业银行理财产品、信托产品、基础设施债券投资计划、特定资产管理计划和股指期货等。
通知并明确，企业年金基金投资管理人可发行养老金产品。养老金产品类型包括股票型、混合型、固定收益型和货币型等。其中，固定收益型产品可投资股票一级市场，且应在上市流通后10个交易日内卖出，但不得投资股票二级市场。
此前公布的《企业年金基金监督管理办法》规定，企业年金基金固定收益类投资比例上限不高于95%，主要是银行定期存款、协议存款、国债等固定收益类产品及可转换债、债券基金、投资连接保险产品等；流动性投资比例下限为不低于5%，主要是银行活期存款、中央银行票据等流动性产品及货币市场基金。
报导引述权威人士透露，去年是中国企业年金规模增速最快的一年，截至2012年末，规模已逼近5,000亿元人民币。
新的通知规定，单个投资组合委托投资资产，投资商业银行理财产品、信托产品、基础设施债券投资计划、特定资产管理计划的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%。其中，投资信托产品的比例，不得高于投资组合委托资产净值的10%。照此估算，未来最多可有近1,500亿元的资金进入上述领域。
投资商业银行理财产品、基础设施债券投资计划或特定资产管理计划的专门投资组合，可不受此30%和10%规定的限制。专门投资组合，应当有80%以上的非现金资产投资于投资方向确定的内容。
单个企业年金计划基金资产，投资商业银行理财产品、信托产品、基础设施债券投资计划、特定资产管理计划的比例，合计不得高于企业年金计划基金资产净值的30%。其中，投资信托产品专门投资组合的比例，不得高于企业年金计划基金资产净值的10%。
企业年金基金投资投资一年期以上的银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业(公司)债、可转换债、短融、中票、万能保险产品、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债券投资计划、特定资产管理计划、债券基金、投资连结保险产品、固定收益型养老金产品、混合型养老金产品的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的135%。
通知并称，养老金产品资产不得直接投资于权证，但因投资股票、分离交易可转换债等投资品种而衍生获得的权证，应当在权证上市交易之日起10个交易日内卖出；另外，企业年金参与股指期货交易，只能以套期保值为目的。
企业年金基金，是指依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金。一个企业年金计划应当仅有一个受托人、一个账户管理人和一个托管人，可以根据资产规模大小选择适量的投资管理人。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)