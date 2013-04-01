中国金融: 企业年金投资范围将扩至理财、信托产品及股指期货等--报载

路透上海4月1日 - 中国证券报周一报导，人社部、银监会、证监会、保监会等部委近日通知明确，企业年金基金投资范围将扩大至商业银行理财产品、信托产品、基础设施债券投资计划、特定资产管理计划和股指期货等。

通知并明确，企业年金基金投资管理人可发行养老金产品。养老金产品类型包括股票型、混合型、固定收益型和货币型等。其中，固定收益型产品可投资股票一级市场，且应在上市流通后10个交易日内卖出，但不得投资股票二级市场。

此前公布的《企业年金基金监督管理办法》规定，企业年金基金固定收益类投资比例上限不高于95%，主要是银行定期存款、协议存款、国债等固定收益类产品及可转换债、债券基金、投资连接保险产品等；流动性投资比例下限为不低于5%，主要是银行活期存款、中央银行票据等流动性产品及货币市场基金。

报导引述权威人士透露，去年是中国企业年金规模增速最快的一年，截至2012年末，规模已逼近5,000亿元人民币。

新的通知规定，单个投资组合委托投资资产，投资商业银行理财产品、信托产品、基础设施债券投资计划、特定资产管理计划的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%。其中，投资信托产品的比例，不得高于投资组合委托资产净值的10%。照此估算，未来最多可有近1,500亿元的资金进入上述领域。

投资商业银行理财产品、基础设施债券投资计划或特定资产管理计划的专门投资组合，可不受此30%和10%规定的限制。专门投资组合，应当有80%以上的非现金资产投资于投资方向确定的内容。

单个企业年金计划基金资产，投资商业银行理财产品、信托产品、基础设施债券投资计划、特定资产管理计划的比例，合计不得高于企业年金计划基金资产净值的30%。其中，投资信托产品专门投资组合的比例，不得高于企业年金计划基金资产净值的10%。

企业年金基金投资投资一年期以上的银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业(公司)债、可转换债、短融、中票、万能保险产品、商业银行理财产品、信托产品、基础设施债券投资计划、特定资产管理计划、债券基金、投资连结保险产品、固定收益型养老金产品、混合型养老金产品的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的135%。

通知并称，养老金产品资产不得直接投资于权证，但因投资股票、分离交易可转换债等投资品种而衍生获得的权证，应当在权证上市交易之日起10个交易日内卖出；另外，企业年金参与股指期货交易，只能以套期保值为目的。