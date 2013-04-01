《中国经济焦点》官方和汇丰制造业PMI“双升”，经济温和复苏惟力道尚弱

* 官方PMI创11个月高点，但逊于预期

* 汇丰PMI终值明显反弹

* 经济温和复苏惟力道尚弱

* 未来向好趋势不变

作者/乔艳红

路透北京4月1日 - 中国3月官方和汇丰制造业PMI双双回升，虽然前者反弹力度逊于预期，但仍创下11个月高点。分析师看法亦相对乐观，认为中国经济仍在温和复苏惟力道尚弱，未来需求向好趋势不变。

“两个数据情况差不多，官方PMI反映的特点很明确，就是生产偏弱、但未来的需求是向好的，”国泰君安宏观分析师汪进评价道。

他指出，这也即是说3月生产回升力度可能也偏弱，生产恢复速度没有以往那么快；但未来向好的趋势是非常明确的，从旬度数据来看3月上中下旬持续回升趋势是很明确的。他预计一季度中国经济增速为8.1%。

“中国经济持续复苏，主要是受国内需求环境逐渐改善推动，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌在谈到汇丰数据时也称，投入价格下滑暗示需求回升步伐和缓，同时也说明通胀压力温和。

中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.9，为去年4月以来最高，且是连续第六个月处在荣枯线50上方；但远逊于路透调查预估中值52.0。汇丰稍后亦公布中国3月制造业PMI终值回升至51.6，和初值基本相符。

屈宏斌认为，考虑到外围不确定性萦绕，预计中国应会维持相对宽松政策立场。

中国银行上周公布的季度展望报告亦预计，中国整体经济将缓慢回升，今年前两个季度成长率分别在8%和8.2%左右，对近期通胀仍无需过多担忧。未来一段时间宏观政策既不会太紧也不会太松，货币政策将保持稳健。

中国PMI数据公布后，国内市场反应冷淡。沪综指 早盘低开后一度走高，但随即又转为震荡，最新下滑0.22%报2,231点，盘中一度低见2,227点的三个半月低位；人民币/美元 即期小幅升至6.2078元人民币。对中国数据敏感的澳元/美元 亦小幅上涨。

中国国家统计局定于下周二（9日）公布3月CPI和PPI数据，并在4月15日召开一季度宏观经济例行新闻发布会，届时将公布一季度GDP以及工业、投资和消费数据；海关则定于下周三（10日）公布3月贸易数据。

欲览中国制造业PMI图表，请点击 link.reuters.com/zyj96t

**经济“弱复苏”**

由于中国目前正处于改革深水区，经济潜在增速下滑是不争的事实，因此本轮经济回升也不可能像此前那样强劲，只能是温和缓慢展开。而从制造业PMI分项指数的表现，也可以进一步确认中国经济仍在复苏道路。

国家统计局新闻稿显示，3月制造业生产指数环比上升1.5个百分点至52.7，为10个月最高点，表明企业生产活动较为活跃，生产增速加快。而新订单指数连续六个月出于临界点上方，则是推动企业生产加快的主要推动力。

而汇丰PMI亦有同样表现，其产出指数为连续五个月处在荣枯线上方，本月环比加速回升2.2个点，创下2011年3月以来的次高水准，较今年1月触及的最高点53.1也就低了区区0.1个点；新订单指数也有实质增长，已经连续六个月处在50上方，此前长达11个月时间里一直都在50下方徘徊。

“3月份PMI指数上升，改变了1-2月份持续小幅回落态势，预示未来经济总体走稳，”中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为。

他并详细分析称，从市场需求方面看，投资与出口增速有所加快，与新订单指数、新出口订单指数提高相吻合。受订单支持，预计企业开工率将有所提高。

“当前投资、出口增长都包含一些不确定因素，一季度包含春节影响，数据波动偏大，”张立群指出，“从目前数据看，经济运行大体平稳，对未来变化还需密切监测。”

值得关注的迹象是，汇丰PMI新出口订单增幅尚微，表明外需回升仍乏力；而且本月投入和产出价格指数双双回落至50下方，前者主因原料降价，后者则从侧面表明了经济复苏的缓慢反复。

而从上周国家统计局公布1-2月规模以上工业企业利润累计同比增长17.2%，相比去年全年明显上升，但较去年12月19%的当月增速有所下降，而且主营业务利润率也大幅下跌至5.18%的历史偏低水平，亦表明前两月工业企业经营状况出现反复波动。

相较于国内机构，外资投行如澳新银行的看法就比较谨慎。该行指出，官方PMI低于市场预期以及历史表现，加上近期公布的亚洲其他国家的贸易表现均明显低于市场预期，表明在本月中公布的中国经济数据也可能低于市场预期。