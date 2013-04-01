《中国经济焦点》官方和汇丰制造业PMI“双升”，经济温和复苏惟力道尚弱

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 官方PMI创11个月高点，但逊于预期
* 汇丰PMI终值明显反弹
* 经济温和复苏惟力道尚弱
* 未来向好趋势不变
作者/乔艳红
路透北京4月1日 - 中国3月官方和汇丰制造业PMI双双回升，虽然前者反弹力度逊于预期，但仍创下11个月高点。分析师看法亦相对乐观，认为中国经济仍在温和复苏惟力道尚弱，未来需求向好趋势不变。
“两个数据情况差不多，官方PMI反映的特点很明确，就是生产偏弱、但未来的需求是向好的，”国泰君安宏观分析师汪进评价道。
他指出，这也即是说3月生产回升力度可能也偏弱，生产恢复速度没有以往那么快；但未来向好的趋势是非常明确的，从旬度数据来看3月上中下旬持续回升趋势是很明确的。他预计一季度中国经济增速为8.1%。
“中国经济持续复苏，主要是受国内需求环境逐渐改善推动，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌在谈到汇丰数据时也称，投入价格下滑暗示需求回升步伐和缓，同时也说明通胀压力温和。
中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.9，为去年4月以来最高，且是连续第六个月处在荣枯线50上方；但远逊于路透调查预估中值52.0。汇丰稍后亦公布中国3月制造业PMI终值回升至51.6，和初值基本相符。
屈宏斌认为，考虑到外围不确定性萦绕，预计中国应会维持相对宽松政策立场。
中国银行上周公布的季度展望报告亦预计，中国整体经济将缓慢回升，今年前两个季度成长率分别在8%和8.2%左右，对近期通胀仍无需过多担忧。未来一段时间宏观政策既不会太紧也不会太松，货币政策将保持稳健。
中国PMI数据公布后，国内市场反应冷淡。沪综指 早盘低开后一度走高，但随即又转为震荡，最新下滑0.22%报2,231点，盘中一度低见2,227点的三个半月低位；人民币/美元 即期小幅升至6.2078元人民币。对中国数据敏感的澳元/美元 亦小幅上涨。
中国国家统计局定于下周二（9日）公布3月CPI和PPI数据，并在4月15日召开一季度宏观经济例行新闻发布会，届时将公布一季度GDP以及工业、投资和消费数据；海关则定于下周三（10日）公布3月贸易数据。
欲览中国制造业PMI图表，请点击 link.reuters.com/zyj96t
**经济“弱复苏”**
由于中国目前正处于改革深水区，经济潜在增速下滑是不争的事实，因此本轮经济回升也不可能像此前那样强劲，只能是温和缓慢展开。而从制造业PMI分项指数的表现，也可以进一步确认中国经济仍在复苏道路。
国家统计局新闻稿显示，3月制造业生产指数环比上升1.5个百分点至52.7，为10个月最高点，表明企业生产活动较为活跃，生产增速加快。而新订单指数连续六个月出于临界点上方，则是推动企业生产加快的主要推动力。
而汇丰PMI亦有同样表现，其产出指数为连续五个月处在荣枯线上方，本月环比加速回升2.2个点，创下2011年3月以来的次高水准，较今年1月触及的最高点53.1也就低了区区0.1个点；新订单指数也有实质增长，已经连续六个月处在50上方，此前长达11个月时间里一直都在50下方徘徊。
“3月份PMI指数上升，改变了1-2月份持续小幅回落态势，预示未来经济总体走稳，”中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为。
他并详细分析称，从市场需求方面看，投资与出口增速有所加快，与新订单指数、新出口订单指数提高相吻合。受订单支持，预计企业开工率将有所提高。
“当前投资、出口增长都包含一些不确定因素，一季度包含春节影响，数据波动偏大，”张立群指出，“从目前数据看，经济运行大体平稳，对未来变化还需密切监测。”
值得关注的迹象是，汇丰PMI新出口订单增幅尚微，表明外需回升仍乏力；而且本月投入和产出价格指数双双回落至50下方，前者主因原料降价，后者则从侧面表明了经济复苏的缓慢反复。
而从上周国家统计局公布1-2月规模以上工业企业利润累计同比增长17.2%，相比去年全年明显上升，但较去年12月19%的当月增速有所下降，而且主营业务利润率也大幅下跌至5.18%的历史偏低水平，亦表明前两月工业企业经营状况出现反复波动。
相较于国内机构，外资投行如澳新银行的看法就比较谨慎。该行指出，官方PMI低于市场预期以及历史表现，加上近期公布的亚洲其他国家的贸易表现均明显低于市场预期，表明在本月中公布的中国经济数据也可能低于市场预期。
澳新银行维持中国一季度经济增长8.1%的判断，认为主要是受到了投资以及房地产销售大幅增长的推动。但近期消费数据的表现明显低于市场预期，这可能是受中央反腐影响，这也意味着其预测存在一定下行风险。(完) (发稿 乔艳红; 审校)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币