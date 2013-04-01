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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 09:20 BJT

韩国数据：3月对美国和欧盟出口大幅下降，对中国出口增加

稍早公布的数据显示，韩国3月出口较上年同期增长0.4%，增幅不及路透调查中受访分析师预期的1.2%。

今年1-3月出口较上年同期增长0.5%，为四个季度以来首次按年上升。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰/张涛)
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