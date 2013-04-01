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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 09:24 BJT

金属期市：上海期铜跌至八个月低点，复活节假期交投淡静

路透新加坡4月1日 - 上海期铜周一跌至逾八个月低位，受累于欧元徘徊在近四个月低点，且伦敦市场因复活节假期休市，场内缺乏流动性。

上海期货交易所主力7月期铜合约 一度跌1.9%至每吨53,800元人民币(8,700美元)，为去年7月25日以来最低。(完)

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(编译 王兴亚; 审校 沈以文)
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