新闻稿：中国3月官方制造业PMI小幅回升至50.9

(以下中国国家统计局4月1日公布的“中国3月制造业官方PMI为50.9”新闻稿全文)

2013年3月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，比上月上升0.8个百分点，连续6个月位于临界点以上。

分企业规模看，大型企业PMI为51.4%，比上月上升0.1个百分点，继续位于临界点以上；中型企业PMI为50.3%，比上月上升1.5个百分点，升至临界点以上；小型企业PMI为49.3%，比上月回升3.3个百分点，为近12个月的最高点，但仍位于临界点以下。

分地区看，东部地区PMI为51.3%，跃升至临界点以上，高于全国制造业0.4个百分点；中部、西部、东北部地区PMI分别为50.4%、50.6%和50.4%，分别低于全国制造业0.5、0.3和0.5个百分点，均位于临界点以上。

2013年3月，构成制造业PMI的5个分类指数4升1降。

生产指数为52.7%，比上月上升1.5个百分点，为10个月以来的最高点，表明制造业企业生产活动较为活跃，生产增速加快。分行业看，汽车制造业、专用设备制造业、电气机械器材制造业、通用设备制造业、金属制品业、烟草制品业等13个行业生产指数位于临界点以上，生产量有所增长；石油加工及炼焦业、黑色金属冶炼及压延加工业、食品及酒饮料精制茶制造业、有色金属冶炼及压延加工业等8个行业生产指数位于临界点以下，生产量回落。

新订单指数为52.3%，比上月上升2.2个百分点，连续6个月位于临界点以上，表明制造业市场需求明显回升。分行业看，汽车制造业、电气机械器材制造业、医药制造业、通用设备制造业、烟草制品业、纺织业等15个行业的新订单指数位于临界点以上，市场需求增长；石油加工及炼焦业、黑色金属冶炼及压延加工业、食品及酒饮料精制茶制造业等6个行业的新订单指数位于临界点以下，市场需求回落。调查结果显示，反映制造业外贸情况的新出口订单指数为50.9%，比上月上升3.6个百分点，重返临界点以上，表明制造业产品出口量由降转升；进口指数为48.9%，比上月回升0.8个百分点，继续位于临界点以下，表明制造业用于生产的原材料进口量持续减少。

原材料库存指数为47.5%，比上月下降2.0个百分点，连续2个月位于临界点以下，表明制造业原材料库存量大幅减少。分行业看，仅纺织服装服饰业、化学纤维及橡胶塑料制品业、医药制造业、电气机械器材制造业4个行业原材料库存指数位于临界点以上，原材料库存量有所增长；黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、化学原料和化学制品制造业、烟草制品业、食品及酒饮料精制茶制造业等17个行业位于临界点以下，原材料库存量下降。

从业人员指数为49.8%，比上月回升2.2个百分点，接近临界点，低于历史同期均值1.6个百分点，企业用工量继续回落，但降幅明显收窄。分行业看，电气机械器材制造业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业、纺织服装服饰业、纺织业、化学纤维及橡胶塑料制品业等8个行业从业人员指数高于临界点，企业用工量增长；铁路船舶航空航天运输设备制造业、烟草制品业、专用设备制造业、石油加工及炼焦业、黑色金属冶炼及压延加工业等13个行业从业人员指数位于临界点以下，企业用工量有不同程度减少。

供应商配送时间指数为51.1%，比上月上升2.8个百分点，升至临界点以上，表明制造业原材料供应商供货时间与上月相比有所加快。

主要原材料购进价格指数为50.6%，比上月大幅回落4.9个百分点，连续7个月位于临界点以上，表明制造业原材料购进价格持续上涨，但本月涨幅明显收窄。分行业看，木材加工及家具制造业、烟草制品业、铁路船舶航空航天运输设备制造业、纺织业等15个行业主要原材料购进价格指数高于临界点，企业采购成本上升；黑色金属冶炼及压延加工业、化学纤维及橡胶塑料制品业、化学原料和化学制品制造业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业等6个行业主要原材料购进价格指数位于临界点以下。