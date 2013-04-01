《美股一周展望》标普500指数在创下纪录收盘高位后或迎来回撤

Wilmington Trust投资长Rex Macey表示，市场需要”良好的经济报告”，才能继续上涨。

标普在第一季上涨了10%。3月上涨了3.4%，为连续第五个月上涨。道琼工业指数3月扬升3.7%，第一季涨幅逾11%，Nasdaq综合股价指数在3月和第一季分别上涨3.2%和8%。

塞浦路斯仍将是关注焦点，此前该国政府被迫接受严苛的欧盟救助方案以避免发生违约情况。正面迹象是，当银行周四在严厉控制下重新对外营业后，并没有发生挤兑的情况。

Macey把市场情况比做“德州扑克”的扑克牌游戏，玩家一开始有几张可以看到的牌，经过数轮押注，才能看到另外的牌。Macey协助管理约200亿美元的资产。