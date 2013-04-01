《美股一周展望》标普500指数在创下纪录收盘高位后或迎来回撤

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
Wilmington Trust投资长Rex Macey表示，市场需要”良好的经济报告”，才能继续上涨。
标普在第一季上涨了10%。3月上涨了3.4%，为连续第五个月上涨。道琼工业指数3月扬升3.7%，第一季涨幅逾11%，Nasdaq综合股价指数在3月和第一季分别上涨3.2%和8%。
塞浦路斯仍将是关注焦点，此前该国政府被迫接受严苛的欧盟救助方案以避免发生违约情况。正面迹象是，当银行周四在严厉控制下重新对外营业后，并没有发生挤兑的情况。
Macey把市场情况比做“德州扑克”的扑克牌游戏，玩家一开始有几张可以看到的牌，经过数轮押注，才能看到另外的牌。Macey协助管理约200亿美元的资产。
“根据我们现在能够看到的牌，像是经济基本面之类的，我认为股市长期是值得投资的地方，”他表示。“然而还有我们看不到的牌，像是塞浦路斯问题的解决之道是什么，这可能会造成问题。”(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币