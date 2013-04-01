《全球重要经济事件一览表》--4月1日-4月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)
4月1日(一)
暂无重要经济事件。
4月2日(二)
悉尼--澳洲央行召开议息会议。
华盛顿--加拿大央行副总裁穆雷在彼德森国际经济研究所发表演讲。
北达科他州大福克斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话，主题为“利用更好的货币政策改善经济前景”(1700)。
亚拉巴马州伯明翰--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景和货币政策发表演说(1730)。
弗吉尼亚州里士满(里奇蒙)--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯及里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔出席弗吉尼亚州联邦大学2013年春季投资者会议，参加主题为“货币政策：机遇与局限”的小组讨论(2330)。
4月3日(三)
东京--日本央行货币政策委员会会议(至4月4日)。
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至4月4日)。
洛杉矶--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景和货币政策发表讲话(1930)。
纽约--新兴市场-布雷顿森林委员会小组讨论。该委员会主持与国际货币基金组织(IMF)货币与资本市场部主任Jose Vinals进行小组讨论。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯与里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讨论货币政策及经济形势。
4月4日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议，随后将公布利率声明并召开新闻发布会。
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(最后一天)。
埃尔里诺--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治出席堪萨斯城联储俄克拉荷马分行举办的活动，并就美国经济发表讲话(1630)，料将安排问答环节。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在第50届Society of American Business Editors and Writers会议上讲话(2100)。
代顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席代顿大学活动，并加入联储总裁所在小组的讨论(1245)。
4月5日(五)
伦敦--英国央行公布金融政策委员会会议纪录(第一季)。
4月8日(一)
西棕榈滩--美洲国际论坛之棕榈滩战略论坛，主题为“经济成长之路”(至4月9日)。出席者包括克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托。
乔治亚州斯通山--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在亚特兰大联储金融市场会议上讲话(2315)。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 梁睿雪; 审校 张若琪)