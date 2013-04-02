《中国债券市场每日交易备忘》--4月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债招标： 中国国家开发银行至多50亿元人民币一年期浮息债(三个月shibor基准)9:30-10:30招标，利差预测均值-56bp 国开行至多50亿元三年期浮息债(三个月shibor基准)9:30-10:30招标，利差预测均值-12bp 国开行至多50亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)9:30-11:10招标，利差预测均值9bp 国开行至多50亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)9:30-11:10招标，利差预测均值28bp 中国中粮集团45亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和交通银行主承 华能国际 50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和工行主承 广西交通投资集团15亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 ============================================================================ 二、新债上市：
宁波鄞州城投6亿元七年期固息债1380121，票面利率6.50% 乌兰察布市集宁区城投8亿元七年期固息债1380125，票面利率6.88% 临海市基础设施公司12亿元七年期固息债1380133，票面利率6.30% 深圳地铁集团50亿元10年期固息债1380138，票面利率5.40% 平安证券14亿元人民币三个月期短融071313001，票面利率3.80% 江苏凤凰出版传媒集团15亿元一年期短融041371003，票面利率4.34% ============================================================================ 三、缴款：
深圳龙岗区投资管理公司10亿元六年期固息债1380141，票面利率6.18% 泰州三福船舶工程7亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380143，票面利率6.90% 广东公路建设公司20亿元15年期固息债1380144，票面利率5.44% 浙江英特药业3.6亿元九个月期短期融资券 海特高新 1亿元一年期短期融资券 ============================================================================ 四、还本付息： 昆明城投15亿元五年期固息债088007到期兑付，票面利率6.12% 西安城投集团15亿元五年期固息债088008到期兑付，票面利率6.70% 中国联合网络通信30亿元三年期中票1082064到期兑付，票面利率3.73% 财政部564.3亿元五年期国债090004付息，票面利率2.29% 申能集团30亿元五年期中票0982037付息，票面利率3.45% 中金黄金 6亿元五年期中票0982038付息，票面利率4.48% 永城煤电控股7亿元五年期中票1082062付息，票面利率5.29% 天津基础建设投资公司50亿元五年期中票1082063付息，票面利率4.48% 福建高速25亿元五年期中票1082065付息，票面利率4.93% 徽商银行40亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1120002付息，票面利率6.55% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--中国国务院国资委副主任黄丹华表示，2013年中央企业要提升市场化运作能力，要不断提高利用股票市场、产权市场、债券市场的能力，探索境外债券发行，优化产权配置；此外要更多引进民间资本、外资等参与国企改制重组。
--中国各地区公布房地产调控细则后，房贷政策如何调整很受关注。上海证券报周二引述权威人士指出，央行层面不会就各地分支机构上调二套房贷首付比例和利率做出统一的要求。
--中国证券报周二引述中国社科院学部委员余永定表示，美国非常规扩张性货币政策，可能造成美元不断贬值，将资金驱赶到回报率较高的地区和国家，中国面临外资可能比较大规模流入的情况。
国家统计局和物流与采购联合会4/3公布3月官方非制造业PMI (2月为54.5)
4/3公布3月汇丰服务业PMI (2月为52.1) 国家统计局4/9公布3月工业品价格指数(PPI) (2月为-1.6%)
居民消费价格指数(CPI) (2月为3.2%) 中国海关4/10公布3月进出口贸易数据 (2月顺差为152.5亿美元) 国家统计局4/15召开国民经济运行情况新闻发布会，发布
3月固定资产投资(不含农户) (1-2月为21.2%)
社会消费品零售总额 (1-2月为12.3%)
工业增加值 (1-2月为9.9%)
房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰4/23公布4月汇丰制造业PMI初值 (3月为51.7) 国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月为17.2%) 汇丰4/30公布4月汇丰制造业PMI终值 =============================================================================
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇/康熙泽; 审校 边竞)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。