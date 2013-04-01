中国经济：城镇化要向质量提升转型，更多依靠市场化直接融资--官员

路透北京4月1日 - 中国国家发改委官员表示，备受关注的户籍制度改革方案正在推进中，城镇化由数量扩张向质量提升的转型势在必行，要逐步解决现有2亿多和每年新增1,000多万农民工的半市民化的问题。而城镇化过程中的融资问题也要解决，要大力发展直接融资。

国家发改委副主任徐宪平在2013年中国城镇化高层国际论坛发言称，依靠劳动力廉价供给推动城镇化发展的模式不可持续，依靠资源粗放式的消耗推动城镇化发展的模式不可持续，依靠均等化公共服务压低成本推动城镇化发展的模式不可持续。

“2012年全国城镇化率已达到52.57%，但户籍城镇化率只有35.29%。城镇化由数量扩张向质量提升的转型势在必行。当务之急是推动人口城镇化。”上海证券报周一援引徐宪平称。

国家发改委财政金融司司长田锦尘并在同一场合指出，目前各地城镇化建设资金主要来源于贷款，这是一种间接的融资方式。

“未来要解决好我们城镇化的融资问题，就一定要在稳定现有的融资渠道的基础上，大力发展直接融资。可能未来更需要发展、潜力最大的是直接融资渠道，包括债券市场，股票市场，以及其他一些相关的金融市场。”他表示。

北京大学教授周其仁也认为，城镇化要修订政府主导的模式，一部分钱还给市场，一部分权还给社会，因为市场和社会的机制有更大弹性，更利于驾驭城镇化发展。

中国国土资源部副部长胡存智则表示，世界各国城镇化是经过经济发展、市场修整、城镇之间长期互动后形成的，这个过程也不需过多的人为干预。目前中国城镇化过程中，由于人为推动强烈，经济、社会、地理、人文的影响力被削弱。一旦人为的引导出错，城镇化的发展质量就会下降。

国家发改委副主任张晓强在两会期间曾对路透表示，城镇化完全靠政府融资不符合实际，完全靠市场融资也不可行，应该是个多元化的融资选择。

中国国务院总理李克强上周在国务院常务会议上强调，要抓紧制定城镇化中长期发展规划，完善配套政策措施。他并认为，新型城镇化，是以人为核心的城镇化。与此同时，从中央到地方政府有关促进城镇化的各种规划在紧锣密鼓制定之中，中国经济的新引擎即将启动。