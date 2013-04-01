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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 10:41 BJT

韩国经济：3月出口部分受到日圆贬值的冲击--官员

路透首尔4月1日 - 韩国知识经济部副部长Lee Woon-ho周一表示，韩国上月出口部分受到日圆大幅贬值的冲击，不过劳资关系及全球供应问题等其他因素也造成不利影响。

Lee Woon-ho对记者表示，日圆 疲弱将继续损及那些与日本厂商竞争激烈的产品的出口，如汽车及钢铁产品。

他说，3月出口不佳的其他原因是，一家汽车厂商排班制度调整，以及钢铁产品供应过剩。(完)

(编译 王兴亚; 审校 张涛)
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