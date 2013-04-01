版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 11:09 BJT

中国期市：上海螺纹钢期货触及四个月低点，因中国出台房地产调控措施

路透新加坡4月1日 - 上海期交所10月螺纹钢期货 跌逾2%至近四个月低点每吨3,718元人民币，因中国出台房地产调控措施。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐