中国资管：上周556款银行理财产品发行，季末揽储收益率上行

路透北京4月1日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周(3月23日-3月29日)45家银行共发行了556款理财产品，发行银行数较上期报告减少9家，产品发行量增加77款。

周报显示，上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共178款，市场占比为32.01%；非保本型理财产品共378款，市场占比为67.99%。

报告并称，有29家银行共发行了224款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为700天；预期年化收益率最低2.80%，最高为5.45%，与上期报告相比最低预期收益率上升5个基点，最高预期收益率均上升25个基点。

**季末揽储压力大，银行各路高招上浮利率**

季度末银行揽储压力明显增加，揽储招数也推陈出新，奇招层出不穷。赠品诱惑、利率上浮、定制理财、资金归集都变相成了揽储利器。银行间的博弈再次开始，居民储蓄意愿下降银行揽储压力明显增加。根据央行最新发布的数据，倾向储蓄的居民占比在2013年第一季度出现下降。2013近五成居民（44.5%）倾向于“更多储蓄”，较上季下降2.6个百分点。

广发银行最近开展了一项利率上浮活动，活动期间将此前保持基准利率的2年期、3年期定存利率都上浮10%，即将2年期利率从3.75%上调至4.125%，3年期利率从4.25%上浮到4.675%，活动期限为1月31日至3月31日，广发银行官方网站的存款利率表尚未做出新的调整。

广发银行并不是首家打破中长期存款利率格局的股份制银行，早在去年，平安银行 便曾将2年期利率“一浮到顶”。据了解，民生银行 、光大银行 、兴业银行 等股份制银行去年7月便将活期、3个月、半年、1年期存款利率分别上调10%，至0.385%、2.86%、3.08%、3.3%，其余中长期存款与央行基准利率相同。

央行数据显示，2月末，人民币存款余额93.71万亿元，同比增长14.6%，但相比上月末低1.4个百分点。当月人民币存款增加7,737亿元，同比少增8,276亿元。

**多类型产品发行预期收益率上升**

上周，不同产品类型的发行预期收益率均有不同程度上升。人民币债券和货币市场类理财产品发行数为224款，平均预期收益率为4.18%，较上期报告上升6个基点；外币债券和货币市场类理财产品38款，平均预期收益率为1.36%，较上期报告上升5个基点；结构性理财产品发行7款，平均预期收益率为5.35%，较上期报告上升30个基点。

其他类理财产品发行275款，较上期报告增加32款，市场占比下降至49.46%；上周还有银行分别发行了3款信贷类理财产品和9款票据资产类产品，平均预期收益率分别为5.03%和4.38%，亦较上一报告期上升。

但按发行期限分类后不难发现，上浮收益率的产品为1个月（含）以下期限和1年以上期限。

在理财产品期限方面，1个月（含）以下期理财产品发行数为30款，平均预期收益率为3.99%，和上期报告相比上升59个基点；1个月至3个月（含）期理财产品发行数为305款，平均预期收益率为4.11%，和上期报告相比下滑11个基点；3个月至6个月（含）期理财产品发行数为129款，平均预期收益率为4.14%，较上期报告下滑24个基点；6个月至1年（含）期理财产品发行数为84款，平均预期收益率为4.19%，较上期报告下滑45个基点；1年以上期理财产品发行数为8款，平均预期收益率为5.14%，较上期报告上升13个基点。

**1,348款产品产品到期，全部实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有1,348款产品到期，370款产品公布了到期收益率，所有公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类716款，结构类23款，其余所有公布了到期收益率的两类产品均实现了最高预期收益率。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.32%，较上期报告下滑18个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.00%，较上期报告下滑10个基点。