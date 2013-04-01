《中国基金发行日程表》--4月1日

路透上海4月1日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
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*南方中债 南方基金 中国银行 工商银行、华泰证券等 4/1-4/26
中票A/C
富国宏观策略 富国基金 建设银行 工商银行、农业银行等 3/11-4/9
鹏华丰利B 鹏华基金 招商银行 农业银行、银河证券等 3/25-4/12
鹏华丰利分级 3/25-4/26
鹏华丰利A 4/15-4/26
交银双轮动 交银施罗德 中信银行 农业银行、光大证券等 3/18-4/12
A/C
长城久利保本 长城基金 建设银行 招商银行、中信建投等 3/18-4/16
4/15-4/26
民生加银转债 民生加银基金 建设银行 民生银行、银河证券等 3/25-4/16
优选A/C
国联安保本 国联安基金 工商银行 交通银行、天相投顾等 3/22-4/18
东吴鼎利分级 东吴基金 交通银行 建设银行、东吴证券等 3/25-4/19
东吴鼎利优先 4/1-4/19
英大纯债 英大基金 建设银行 英大证券、中信证券等 3/21-4/19
A/C
交银荣祥保本 交银施罗德基金 农业银行 建设银行、光大证券等 3/25-4/19
华宸未来 华宸未来基金 中信银行 东方证券、齐鲁证券等 3/25-4/19
沪深300
德邦德信分级 德邦基金 交通银行 民生银行、德邦证券等 3/25-4/19
南方永利 南方基金 工商银行 建设银行、国信证券等 3/25-4/19
一年定期
德邦稳健收益A 德邦基金 交通银行 德邦证券、展恒基金销售等 3/25-4/19
德邦积极收益B
华富保本 华富基金 浦发银行 建设银行、华安证券等 3/18-4/19
易方达信用债 易方达基金 工商银行 建设银行、广发证券等 3/26-4/22
A/C
景顺沪深300 景顺长城基金 农业银行 爱建证券、安信证券等 3/25-4/26
等权ETF
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注: 1.*代表新增或更新.
2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.
87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%.
3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、
中银、大成、华安.(完)
(整理 李宏薇; 审校 边竞)