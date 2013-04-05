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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 15:31 BJT

英国数据：3月房价上涨0.2%，年内余下时间料续涨--Halifax

“收入增长疲弱，及经济成长持续低于趋势，在今年底之前可能仍是房屋需求的明显抑制因素，”Halifax分析师Martin Ellis说。

“整体而言，我们预计2013年英国房价将温和上升。”(完) (编译 艾茂林/李婷仪 审校 蔡美珍)
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