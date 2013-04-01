中国资管： 上周37款集合信托产品发行，股权质押信托和定向增发投向成亮点

路透北京4月1日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周(3月23日-3月29日）共有20家信托公司发行了37款集合信托产品，发行数量环比增加6款，增幅为19.35%。随着股票市场回暖，股权质押信托成为上市公司股东融资等资本运作的重要手段，而信托资金通过基金专户参与定向增发也越发多见。

报告称，37款新发行产品中，有36款公布了募集规模，平均计划募集规模为1.30亿元，环比减少0.22亿元，降幅为14.33%。按平均规模测算，本周发行的信托产品总计划募集规模为48.17亿元，环比增加1.06亿元，增幅为2.25%。本周募集规模最大的是方兴50号怀化城投合同债权投资集合资金信托计划，募集规模都为6.00亿元，该产品预期收益率为10.00%。

从期限上看，有35款新发产品均公布了期限，平均期限为20.74个月，环比缩短3.40个月。其中，12个月期产品8款，平均最高预期收益率9.51%，环比增加0.83个百分点；18个月期产品4款，预期收益率为9.88%，环比增加0.04个百分点；21个月期产品2款，最高预期收益率为9.25%，环比减少1.25个百分点；24个月期产品20款，平均最高预期收益率为9.96%，环比下降0.08个百分点；36个月期产品1款，平均最高预期收益率为10. 80%，环比下降0.20个百分点。

从资金运用领域来看，投资于工商企业领域的产品发行了13款，居首位；投资于房地产领域的产品发行了11款，位居第二；投资于基础设施领域的产品8款；投资于金融、证券投资和其他领域的产品分别为2款、2款和1款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了13款，居首位；权益投资类产品发行了8款；组合运用类和债券投资类产品均发行了5款；证券投资类和股权投资类产品均发行了2款；租赁类和其他类产品也各发行了1款。

**股权质押、定向增发，信托积极参与股票市场**

股权质押信托成为上市公司股东融资等资本运作的重要手段。近一年多来，A股股权质押信托的扩容速度仍让人惊叹不已。有机构统计，2012年上市公司股东股权质押共计发生1991笔，其中信托公司承接888笔，首次超过银行。而今年，在至目前近320笔上市公司股权质押中，信托又承接130多笔，占比超四成。

成功的股权质押信托融资解了不少上市公司的资金燃眉之急。近来，投资者对证券市场信托风险的关注还源于证监会新任主席肖钢的上任。他深谙信托业，曾推动《信托法》出台，也是《信托投资公司管理办法》修改完善的积极促成者之一。肖钢上任后将如何直面证券市场的信托风险？

有市场人士认为，监管层应严控上市公司股权质押，对不具有强烈融资需求和融资条件的上市公司不能敞开股权质押大门。这样不仅能减少上市公司运营成本，符合中小股东利益，同时，还可杜绝大小非借此途径减持套现。不过，也有信托人士表示，不能因存有风险就减弱或放弃股权质押融资。在该业务中，证监会与银监会应发挥监管指导作用。上市公司与信托公司对股权质押、信托产品买卖，要尽到审慎和信息披露的义务。

股票市场回暖再度激发了各路机构参与上市公司定增的热情，由于参与增发资格受限，信托资金更多地选择基金专户来实现其投资目标，在合理避税的同时，基金专户由于透明和规范性，也越发受到信托资金的青睐。

莱宝高科近期发布非公开发行股票发行情况报告显示：华夏、交银施罗德、融通和财通4家基金公司参与了此次定向增发，合计获配6882万股。值得注意的是，财通基金公司参与莱宝高科定增的为一款专户产品，其名称为财通基金公司-平安银行-平安信托-平安财富创赢一期17号集合资金信托计划，该产品获配182万股。从产品来看，集合资金信托计划作为单一客户委托基金专户投资，规避了一对多基金专户的投资限制，这样就可以投资于单个定向项目。

之前，信托公司设立私募股权投资的子公司作为通道、通过有限合伙企业的方式来参与上市公司定增，但这种方式比较麻烦，存在税收风险，相比而言，基金专户更加透明和规范，越来越受到信托资金的欢迎。

**成立集合信托产品30款，平均期限30.47个月**

上周共有23家信托公司成立了35款集合信托产品，成立数量环比增加5款，增幅为16.67%。

其中有27款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.35亿元，与上周减少0.37亿元，降幅为21.55%。按平均规模测算，本周成立的信托产品总成立规模为47.17亿元，环比减少4.37亿元，降幅为8.48%。其中，苏州信托成立的苏信理财-恒信B1314集合资金信托计划，募集资金规模最大，为3.6亿元。