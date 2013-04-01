中国个股：宝钢预计第一季业绩较平稳，今年没有股权融资计划

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海4月1日 - 中国最大的钢铁企业之一--宝钢股份 高层周一表示，尽管一季度钢材价格回暖，但矿石等原材料价亦在上涨，因此预计一季度宝钢业绩总体较平稳。另外，公司今年没有股权融资计划，仅会考虑债务融资。
公司董事长何文波在网上业绩说明会上表示，今年一季度，钢材价格有所回暖，但同时原燃料价格也处于高位，尤其是矿石价格，跟去年的最低点比，涨幅超过50%。因此，公司一季度经营业绩总体上比较平稳。
上周五稍晚刊登的宝钢年报显示，去年公司实现营收1,911.36亿元，同比下降14.1%；净利103.86亿元人民币，同比增长41%，主要受出售资产一次性收益拉动；每股收益0.60元。
公司董事会秘书、财务总监朱可炳亦在说明会上表示，公司今年没有资本市场股权融资计划，但会考虑通过发行债券或中票的方式调整一下公司负债的期限和币种结构。
宝钢稍早公告称，拟由子公司宝运公司在境外发行8亿美元债；以及在交易商协会注册150亿元中期票据和不超过50亿元的超短期融资券，其中人民币中期票据额度40亿元、混合中期票据额度110亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币