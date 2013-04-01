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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 14:15 BJT

中国个股：宝钢预计第一季业绩较平稳，今年没有股权融资计划

路透上海4月1日 - 中国最大的钢铁企业之一--宝钢股份 高层周一表示，尽管一季度钢材价格回暖，但矿石等原材料价亦在上涨，因此预计一季度宝钢业绩总体较平稳。另外，公司今年没有股权融资计划，仅会考虑债务融资。

公司董事长何文波在网上业绩说明会上表示，今年一季度，钢材价格有所回暖，但同时原燃料价格也处于高位，尤其是矿石价格，跟去年的最低点比，涨幅超过50%。因此，公司一季度经营业绩总体上比较平稳。

上周五稍晚刊登的宝钢年报显示，去年公司实现营收1,911.36亿元，同比下降14.1%；净利103.86亿元人民币，同比增长41%，主要受出售资产一次性收益拉动；每股收益0.60元。

公司董事会秘书、财务总监朱可炳亦在说明会上表示，公司今年没有资本市场股权融资计划，但会考虑通过发行债券或中票的方式调整一下公司负债的期限和币种结构。

宝钢稍早公告称，拟由子公司宝运公司在境外发行8亿美元债；以及在交易商协会注册150亿元中期票据和不超过50亿元的超短期融资券，其中人民币中期票据额度40亿元、混合中期票据额度110亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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