国际油市：布兰特原油跌破每桶110美元，此前中国官方PMI低于预估

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
“数据低于市场预估，显示石油需求增长扩张的速度可能没有像我们期望得那么快，”休士顿Oil Outlooks and Opinion总裁Carl Larry说。
“但中国仍然在成长，一直是支持市场长期成长的基本力量。不论其成长速度是6%或7%。”
0259 GMT，布兰特原油5月合约 下跌0.54美元至109.48美元。第一季以下跌1%作收。布兰特原油合约盘初触及日内高点110.20，为3月15日之后最高。
美国原油 下跌0.51美元至96.72。稍早时曾触及六周高点97.80美元。西德克萨斯州中质原油在1-3月期间涨幅将近6%。
艾克森美孚(Exxon Mobil) 持续清理在阿肯萨斯州的漏油事件，本次油管关闭干扰供应时间长短的疑虑，可能进一步提供油市支撑。
该公司Pegasus油管从伊利诺州日均传输超过9万桶原油至德州，供应美国墨湾地区的炼油厂。(完)
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(编译 李婷仪 审校 王丽鑫/张明钧)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币