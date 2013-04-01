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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 12:12 BJT

国际油市：布兰特原油跌破每桶110美元，此前中国官方PMI低于预估

“数据低于市场预估，显示石油需求增长扩张的速度可能没有像我们期望得那么快，”休士顿Oil Outlooks and Opinion总裁Carl Larry说。

“但中国仍然在成长，一直是支持市场长期成长的基本力量。不论其成长速度是6%或7%。”

0259 GMT，布兰特原油5月合约 下跌0.54美元至109.48美元。第一季以下跌1%作收。布兰特原油合约盘初触及日内高点110.20，为3月15日之后最高。

美国原油 下跌0.51美元至96.72。稍早时曾触及六周高点97.80美元。西德克萨斯州中质原油在1-3月期间涨幅将近6%。

艾克森美孚(Exxon Mobil) 持续清理在阿肯萨斯州的漏油事件，本次油管关闭干扰供应时间长短的疑虑，可能进一步提供油市支撑。

该公司Pegasus油管从伊利诺州日均传输超过9万桶原油至德州，供应美国墨湾地区的炼油厂。(完)

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(编译 李婷仪 审校 王丽鑫/张明钧)
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