中国房地产：3月百城住宅均价环比十连升，同比涨幅扩大至3.9%--中指院

* 3月百城新建住宅均价环比十连涨，涨幅突破1%

* 房价同比涨幅进一步扩大至3.9%

* 二手房交易受政策影响3月井喷

* 多地公布房地产调控细则，地产股逆势上涨

路透北京4月1日 - 3月的大部分时间，中国房地产市场都处在等待揣测“新国五条”调控政策如何在地方执行之中，大量需求在政策真空期集中入市。中国指数研究院周一公布数据显示，3月百城新建住宅均价同比和环比涨幅均进一步扩大。

随着北京、上海等一线城市调控细则在上周末纷纷出台，分析师预计楼市成交短期内或陷入平静。

中指院报告称，3月全国100个城市新建住宅平均价格环比十连涨，涨幅1.06%，高于上月的0.83%，环比上涨城市增加10个至84个；同比则四连升，涨幅扩大1.42个百分点至3.9%。

中指院指出，3月以来，“两会”（全国人大和政协会议）召开期间有关房地产调控政策升级的争论不断出现，北京、上海、深圳等地赶在月底出台“国五条”细则，贵阳等地公布房价控制目标，但二手房交易从严征收20%个人所得税如何执行、二套房首付和利率提高等具体问题未完全明确。

“在政策走向不明的背景下，大量购房者赶‘末班车’入市，多个城市二手住宅交易量井喷，担心税费增加的恐慌心理挤压部分需求涌入新房市场并加快购房进程；”中指院并指出，另一方面，开发企业借助“金三银四”的传统旺季，紧抓“国五条”执行时间差，部分楼盘收紧或取消原有优惠政策，价格继续上扬。

“受此影响，本月住宅市场继续延续回暖态势，新建住宅价格上涨城市个数增多，全国均价环比涨幅再次突破1%，十大城市主城区二手住宅均价环比涨幅接近3%。”中指院称。

数据显示，北京、上海等十大城市住宅均价环比上月上涨1.25%，与上年同期相比上涨6.05%，均高于全国平均升幅。而十大城市主城区二手住宅价格环比全部上涨，均价较上月涨2.81%。

国务院3月初公布“国五条”实施细则，其中明确，对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。而此前出售未满五年的个人房产，个人所得税并未严格按差价20%征收,购房者多选择按总价的1-3%缴纳。

地方执行细则于近两日陆续出台，北京、上海和重庆三大直辖市上周六分别发布当地房地产调控细则，均强调对个人转让住房，将要依法严格按转让所得20％计征所得税；并严格执行二套房贷政策，严禁或暂停发放三套及以上的房贷。

国信证券房地产分析师方焱表示，各地细则比市场预期得要弱一些，对20%的规定还是很含糊，执行起来有难度。不过地方细则出台后的效果，或与之前限购政策很类似：市场在需求集中释放后，可能短期内成交不会太好。

链家地产副总裁林倩也认为，“国五条”在去年市场持续回暖，量价上行的背景下出台，延续了以往调控思路，通过收紧个税、限制本地单身购房、提高二套首付比例来限制投资性需求入市，或能改变投资性购房者的长期预期。

“其中，个税及单身限购的新政策将会明显影响未来的市场需求。预计新政执行后，成交量会明显回落。”林倩表示。

鉴于前期利空已为市场消化，地产股周一逆势上涨，早盘沪市地产指数 收升0.98%,而同期大盘 跌0.16%。(完)