《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(4月1日-3日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--中国国务院总理李克强称，中国经济的“升级版”应是全面的，还是要立足于扩大内需实现升级，在扩大开放中扩大内需。并强调要把握好宏观政策，统筹考虑，避免中国经济发生大的波动。 --中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 小幅反弹至50.9，为去年4月以来最高，且是连续第六个月处在荣枯线50上方；但远逊于路透调查预估中值52.0。汇丰中国3月制造业PMI终值亦回升至51.6，和初值基本相符。中国经济仍在温和复苏惟力道尚弱，未来需求向好趋势不变。

--中国国家发改委官员表示，备受关注的户籍制度改革方案正在推进中，城镇化由数量扩张向质量提升的转型势在必行，要逐步解决现有2亿多和每年新增1,000多万农民工的半市民化的问题。而城镇化过程中的融资问题也要解决，要大力发展直接融资。

--中国国务院正式批复《全国老工业基地调整改造规划(2013-2022年)》，从投资，财政，融资，土地等各方面给予明确政策支持。包括加大资金投入，支持符合条件的具有较强综合实力的投资公司发行债券，募集资金用于组织实施城区老工业区综合改造。 --中国社科院学部委员余永定表示，美国非常规扩张性货币政策，可能造成美元不断贬值，将资金驱赶到回报率较高的地区和国家，中国面临外资可能比较大规模流入的情况。

--国家外汇管理局公布2012年末中国外债数据称，截至去年末外债余额为7,369.86亿美元，较9月末的7,708.33亿美元继续下降。 --在企业经营活动和市场需求回升等有利因素共同作用下，中国3月官方非制造业PMI大幅回升，表明非制造业领域增长动力依然较强。其中建筑业活动趋于活跃，暗示当前投资增长对经济的拉动作用具备稳定性和连续性。

--受新业务增长和对未来预期乐观的推动，汇丰中国3月服务业PMI升至六个月高位。这和稍早出炉的官方数据走势一致，确认服务业仍在复苏道路，经济整体全面逐渐回升。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--针对外界对于证监会新主席肖钢上任后将采取哪些措施的问题，证监会有关部门负责人回应称，肖钢上任两周来，在抓好日常工作的同时，一直在进行调查研究。将按照稳中求进的总基调，保持政策的连续性和稳定性。

--中国银监会主席尚福林表示，要对金融创新加强监管，确保金融创新不会引发系统性、区域性金融风险；要防止“影子银行”隐藏和放大风险，防止风险藏匿转移和相互传染。

--睽违一年半的金银三会后释出多项两岸市场准入利多，包括陆银来台参股比重将采差异化管理，其中以投资金控旗下银行持股可达20%为最高，而来台参股台湾上市、柜银行和金控公司上限调高至10%、未上市柜银行和金控则调高至15%。

--第三度两岸银行监理平台会议刚释出参股上限放宽利多，目前唯一符合来台参股条件的中国工商银行随即亮出底牌，表明将参股永丰金控 旗下永丰银行20%股权，并可望入主董事会，此料将成为首宗陆银来台参股案，而永丰金控将最为受惠于该项利多。

--21世纪经济报 导引述权威人士透露，工行 、农行 等四家大型银行3月份新增人民币贷款超过3,300亿元，略低于1月份但明显高于2月水平。

--国务院国资委副主任黄丹华表示，2013年中央企业要提升市场化运作能力，要不断提高利用股票市场、产权市场、债券市场的能力，探索境外债券发行，优化产权配置；此外要更多引进民间资本、外资等参与国企改制重组。

--中国70家基金公司旗下的1,274只基金2012年年报披露完毕。天相统计数据显示，2012年1,274只基金共实现利润1,267.47亿元人民币，扭转2011年的亏损。另据基金研究机构监测，上周主动股票型基金大幅减仓，目前仓位回落至八成。

--中国社会保障基金理事会表示，中国社保基金2012年投资收益率7%，资产总额首破1万亿。虽然这一收益水平高于2011年，但仍低于2001-2011年的平均收益率。

--人社部、银监会、证监会、保监会等部委近日通知明确，企业年金基金投资范围将扩大至商业银行理财产品、信托产品、基础设施债券投资计划、特定资产管理计划和股指期货等。

--中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，3月末债券托管量余额为24.46万亿元，当月增加4,704亿元；其中债券投资主力--商业银行当月增持规模为3,428亿元，创去年2月以来新高。 ========================================================================== **行业/公司**

--北京、上海和重庆中国三大直辖市分别发布当地房地产调控细则，均强调对个人转让住房，将要依法严格按转让所得20%计征所得税；并严格执行二套房贷政策，严禁或暂停发放三套及以上的房贷。

--中国政府要求各地3月底前出台“国五条”相关调控细则，截至4月1日已有35个城市公布2013年度房价控制目标，且目标基本一致，即房价涨幅低于人均可支配收入实际涨幅。业内人士认为，这意味着今年全国房价将稳中有升，各城市涨幅有望不超过10%。

--中国各地区公布房地产调控细则后，房贷政策如何调整很受关注。上海证券报引述权威人士指出，央行层面不会就各地分支机构上调二套房贷首付比例和利率做出统一的要求。 --美国消费电子公司苹果 执行长库克(Tim Cook)向中国顾客道歉，调整在华保修政策。此前两周多时间里，中国国有媒体接连谴责苹果在华售后服务。 --中国最大钢铁企业之一--宝钢股份 高层表示，尽管近期钢材价格回暖，但原料价格亦在同步上升，且钢铁业国内供大于求状况短期难改，公司今年经营压力仍较大。 (完) (整理 张喜良; 审校 杨淑祯)