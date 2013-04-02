中国公开市场：今日进行300亿28天期正回购，本周将净回笼250亿

路透上海4月2日 - 业内人士周二透露，中国人民银行今日将进行300亿元人民币的正回购操作，期限28天。若因清明假期调整的周日不进行任何操作，路透据此测算，央行本周将净回笼250亿元，力度较上周有所缩减。

周四(4/4)-周六(4/6)为中国清明节法定假期，周日(4/7)银行间市场正常交易。

周一公开市场一级交易商仅被允许上报七天逆回购和28天正回购需求，结算日均在周二。这意味着本周公开市场仅进行一次操作的可能性较大，不过也要关注明日是否会加报需求。

上周公开市场净回笼570亿元，为春节后连续第六周净回笼。资金面仍相当宽松，为抑制流动性进一步泛滥，央行在公开市场维持一定规模的回笼量，但由于月末及季末将至，净回笼量增幅尚属温和。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)

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