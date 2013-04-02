《交易视点》中国二季度经济弱复苏，利率债续呈窄幅震荡--中信证券

路透北京4月2日 - 中国中信证券最新发布的2013年二季度利率产品投资策报告认为，二季度经济同比增速回升，处于弱复苏状态；短期内通胀压力并不显着；资金面大概率仍将保持中性。

在这一格局下，预计二季度利率产品收益率将继续呈窄幅震荡的态势，收益率曲线形态的变动也将不大；10年国债收益率将在3.6%附近震荡。

**弱复苏与温和通胀**

一季度经济复苏偏弱，工业增加值和发电量同比都有所回落，然而，二季度后，新开工投资有望加速，推动经济增长回升；此外，去年二季度的低基数也将造成今年二季度经济同比增速回升。

从货币条件看，融资成本降低，今年广义货币增速有望略高于去年，将带动内需增长的小幅回升。全年经济增长将高于去年，全年GDP增速有望达到8.1%左右。

由于经济仍处于弱复苏状态，短期内通胀的压力并不显着，二季度CPI同比都将低于3%；然而，猪肉价格的可能反弹以及CPI非食品价格的持续走高都将构成CPI上行的压力，下半年CPI同比有可能回升到3%-3.5%的区间。

**流动性：回归中性**

财政存款上缴对二季度初的流动性将构成一定压力，但由于进入公开市场央票到期高峰，部分抵消财政存款的影响，从数量角度来看，二季度资金面大概率仍将保持中性。

基于中性货币政策预测，由于公开市场工具更具灵活性和针对性，准备金率工具使用的概率不大。货币市场利率作为货币政策中间目标的重要性提升，央行在未来一段时间内将主要采用正回购工具调控货币市场利率。正回购利率基本上构成了货币市场利率波动的底部，预计7天回购利率的波动区间将在2.7-3.5%，波动中枢在3%附近。

在流动性总体平稳的状况下，需关注可能的央票重启发行、IPO重启对货币市场产生的影响。

**利率产品投资策略**

尽管供给压力有明显增加，但在“弱复苏、温和通胀”的基本面组合下，中长期利率上行的上行空间有限，我们预计二季度利率产品收益率将继续呈窄幅震荡的态势，收益率曲线的形态的变动也将不大；10年国债收益率将在3.6%附近震荡，而5年期非国开金融债将在3.9%—4.1%的区间波动。

央行货币政策变动、金融市场监管收紧及海外市场风险情绪转变将是诱发利率产品收益率波幅增加的主要原因，需重点关注。

对交易型机构而言，当前中长期利率产品收益率处于预测区间的中部偏下位置，建议保持谨慎，等待收益率上行后的波段交易机会；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势，可继续参与，但需关注资金面及一级市场供给压力变化。(完)