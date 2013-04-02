《交易视点》中国二季度信用债投资降低久期--中信证券

路透北京4月2日 - 中国中信证券最新发布的2013年二季度信用产品投资策略报告认为，二季度整体市场环境偏谨慎，收益率中枢可能将整体有所上移，曲线可能趋于陡峭化，但大幅上行的概率同样不高，票息可能将是投资的主要收入来源。

因此，建议将久期控制在3年以内，以防御为主，等待更好的机会；按30%、50%和20%的比例配置AA+CP、AA+和AAA中票、优质城投债和公司债。

**基本影响因素**

经济增长和通胀企稳回升，经济复苏阶段信用利差趋于震荡上行，考虑经济复苏程度偏弱，整体环境略偏空。

流动性维持基本平衡，关注央行相对谨慎的公开市场操作对市场预期的影响，资金面状况的微调不利于信用利差的进一步缩窄。

信用风险：经济温和复苏有望支撑企业信用资质改善，信用事件可能集中于特定行业，在道德风险预期极强的市场环境中，信用事件的冲击愈发弱化。

供给：各类信用净供给可能将继续上升，二季度供给将高于一季度。

需求：过度依赖于银行理财，需密切关注监管机构对于理财的可能政策变动及股市波动可能带来的冲击。

**收益率及信用利差变动**

曲线结构变动：可能延续陡峭化趋势

收益率及信用利差变动：无论城投债还是低等级中票，信用等级利差均降至历史低位，难有进一步缩窄空间；

高等级债整体综合融资成本接近优惠贷款利率，弱复苏背景下，调整幅度可能较为有限；

在市场面临一定调整压力的环境下，需要关注低评级品种调整幅度高于高等级品种的可能性；

城投债相对价值明显下降，其收益率阶段性底部明确。

**总体判断**

二季度整体市场环境偏谨慎，收益率中枢可能将整体有所上移，曲线可能趋于陡峭化，调整幅度取决于经济的反弹力度；

目前来看，大幅上行的概率同样不高，票息可能将是投资的主要收入来源。

**投资策略：缩短久期**

类属配置：以信用产品为主，利率产品为辅；PPN和ABN仍有一定的溢价，市场需求的提升改善其流动性，可适度配置；

信用等级：低利差限制中低评级信用债投资价值，在市场弱势中的调整幅度可能更高；高等级品种拥有相对更高的安全边际，具有一定相对价值。

信用债的期限选择：建议将久期控制在3年以内，以防御为主。

投资时机选择：一季度末可能的资金面趋紧以及复苏预期带来的风险偏好上升可能在二季度初导致市场进行一定程度的调整，但是需要关注2季度后期经济复苏和通胀反弹的力度可能不达预期带来的交易性机会。

建议按照30%、50%和20%的比例配置AA+CP、AA+和AAA中票、优质城投债和公司债。（完）