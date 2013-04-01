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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 14:06 BJT

日本股市：日经指数尾盘扩大跌幅，终场收低2.12%

路透东京4月1日 - 日本股市日经指数 周一盘中下跌2.02%，报12,147.06点；东证股价指数 挫跌3.25%，报1,001.13点。(完)
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