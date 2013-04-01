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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 14:21 BJT

日本股市：日经指数受获利了结打压跌至三周低点，出口和金融股下滑

路透东京4月1日 - 日本股市日经指数周一跌至三周低点，投资者了结出口和金融等个股的获利，近几周来这些类股在日圆走贬和货币宽松预期的支撑下曾上扬。

日经指数 收低2.1%至12,135.02点，创一周来最大单日跌幅。东证股价指数 跌3.3%至1,000.57点。(完)
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