《交易视点》中国二季度转债中等仓位持有，等待增持时机--中信证券

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透北京4月2日 - 中国中信证券最新发布的2013年二季度可转债投资策略报告认为，股市短期有风险、中期不悲观，信用债收益率中枢在二季度可能上移，年内股市表现大概率将好于债市，转债不应低配.
建议在二季度初保持转债组合的中等仓位，重点持有业绩改善且低估值的石化、国电转债，防御性较好的中行转债，逢低吸纳民生转债和南山转债。
如果经济进一步复苏得到验证，或是影子银行监管政策风险充分释放，建议增强组合的进攻性，重点增持民生和工行转债。
**基本影响因素**
二季度经济弱复苏、通胀压力不大。但与以往经济复苏初期政策偏暖不同，今年房地产调控和影子银行监管政策陆续出台，“弱复苏通胀温和——无政策利空——股市向好”的逻辑链条不再成立，未来政策不确定性上升。
资金面回归中性，关注央行公开市场操作对市场预期的影响，以及IPO重启可能对货币市场利率和市场情绪产生的冲击。
债券市场：二季度利率产品将继续呈现窄幅震荡态势，信用产品收益率中枢可能有所上移，债券产品吸引力下降，票息将是主要收入来源。
股票市场：银行理财新规影响流动性和经济复苏前景、IPO重启预期也将影响市场偏好，短期内股市仍有可能调整；中期来看全年经济弱复苏仍可实现，当前市场预期已偏谨慎，未来经济数据的向好、城镇化和改革措施的出台将带动股市再度上升。
因此，股市短期有风险，中期不悲观，预计盈利改善且不受理财新规影响的低估值蓝筹、主题投资和优质成长股的短期表现将相对较好。
**转债供需与估值**
供给：平安转债最快5月下旬发行，石化转债二季度发行可能性不大.
需求：债券基金未到大幅加仓转债时期，转债基金发行数量增加但规模不大，转债需求预计将比较稳定.
估值：股市预期偏谨慎、平安转债可能发行，预计大盘转债估值在二季度将低位徘徊，中小盘转债估值也难以扩大.
**转债投资策略**
股市短期有风险、中期不悲观，信用债收益率中枢在二季度可能上移，年内股市表现大概率将好于债市，转债不应低配.
建议在二季度初保持转债组合的中等仓位，重点持有业绩改善且低估值的石化、国电转债，防御性较好的中行转债，逢低吸纳民生转债和南山转债。
如果经济进一步复苏得到验证，或是影子银行监管政策风险充分释放，建议增强组合的进攻性，重点增持民生和工行转债.(完)
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